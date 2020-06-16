Происшествия
Российская газетаВ Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро. По предварительным данным, большегруз с отказавшими тормозами протаранил легковые автомобили.
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Раздавил 5 легковушек вместе с водителями и пассажирами. У грузовика отказали тормоза
31 канал Челябинска09:29
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Происшествия
Водитель Mercedes избил троих сотрудников ГИБДД и скрылся на Maserati
В ночь на 16 июня возле Александровского парка двое сотрудников патрульно-постовой службы и один инспектор ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились 22-летний мужчина с неустановленным лицом.
Lenta.ru 12:16
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Общество
Мурашко предположил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия 12:27
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Пять человек погибли во время перестрелки в Назрани, сообщил «Интерфаксу» представитель медицинского учреждения, куда были доставлены пострадавшие.
Ведомости 10:06
Политика
Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения
Меры эпидемиологической безопасности превыше всего Иванов подчеркнул, что превалирующими при возобновлении международного авиасообщения должны быть меры эпидемиологической безопасности.
ТАСС 08:37
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).
РБК 11:15
Экономика
В России отменили банковский роуминг
В воскресенье, 14 июня, вступил в силу закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
Kazanfirst.ru 14 июня в 01:29
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Политика
«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину
"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
Экономика
Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
Происшествия
В Северном море разбился американский истребитель F-15
Истребитель ВВС США F-15 потерпел крушение в Северном море около берегов Великобритании, отмечается в сообщении 48-го истребительного авиаполка ВВС США.
Аргументы и Факты вчера в 08:55
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
Российская газета 07:11
Политика
Зюганов ответил Путину по поводу Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил президенту России Владимиру Путину, который назвал выводы партии о поправках к Конституции странными.
URA.Ru 00:30
Общество
Чубайс назвал развитие нанотехнологий самым интересным делом в жизни
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, которому 16 июня исполнилось 65 лет, рассказал, что самым интересным для него делом стало развитие нанотехнологий в России.
News.ru 01:51
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
Общество
Россияне получат двойную зарплату за работу 1 июля
Трудящиеся россияне получат заработную плату в двойном размере за работу в день всероссийского голосования по поправкам к Конституции, сообщили в Роструде.
Политика Сегодня вчера в 13:43
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости вчера в 14:47
Политика
В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Авто
Changan начал собирать свои автомобили в Беларуси
Китайская компания Changan начала производство своих автомобилей на заводе «Юнисон» под Минском.
Автоновости дня 06:41
Общество
Против Алексея Навального возбудили дело о клевете
15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
Коммерсантъ вчера в 16:35
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Космос
Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды
Российская газета вчера в 03:56
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Совет Федерации предложил сократить Новый год
Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
Политика
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о предстоящем параде Победы в Москве, отметил, что ситуация с коронавирусом в России тяжелая, но "поедем, проведем".
РИА Новости 11:30
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50