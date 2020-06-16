В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро. По предварительным данным, большегруз с отказавшими тормозами протаранил легковые автомобили.

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

Происшествия Водитель Mercedes избил троих сотрудников ГИБДД и скрылся на Maserati В ночь на 16 июня возле Александровского парка двое сотрудников патрульно-постовой службы и один инспектор ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились 22-летний мужчина с неустановленным лицом. 13

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 685

Происшествия Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии Пять человек погибли во время перестрелки в Назрани, сообщил «Интерфаксу» представитель медицинского учреждения, куда были доставлены пострадавшие. 885

Политика Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения Меры эпидемиологической безопасности превыше всего Иванов подчеркнул, что превалирующими при возобновлении международного авиасообщения должны быть меры эпидемиологической безопасности. 13

Происшествия СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод). 20

Экономика В России отменили банковский роуминг В воскресенье, 14 июня, вступил в силу закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. 1,2K

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 1,1K

Происшествия В Северном море разбился американский истребитель F-15 Истребитель ВВС США F-15 потерпел крушение в Северном море около берегов Великобритании, отмечается в сообщении 48-го истребительного авиаполка ВВС США. 100

Политика Зюганов ответил Путину по поводу Конституции Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил президенту России Владимиру Путину, который назвал выводы партии о поправках к Конституции странными. 101

Общество Чубайс назвал развитие нанотехнологий самым интересным делом в жизни Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, которому 16 июня исполнилось 65 лет, рассказал, что самым интересным для него делом стало развитие нанотехнологий в России. 3

Политика Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России. 449

Общество Россияне получат двойную зарплату за работу 1 июля Трудящиеся россияне получат заработную плату в двойном размере за работу в день всероссийского голосования по поправкам к Конституции, сообщили в Роструде. 2,2K

Политика В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле. 20

Общество Против Алексея Навального возбудили дело о клевете 15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов). 6,2K

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,3K

Общество Совет Федерации предложил сократить Новый год Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса. 3,7K