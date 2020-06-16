Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро. По предварительным данным, большегруз с отказавшими тормозами протаранил легковые автомобили.
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Раздавил 5 легковушек вместе с водителями и пассажирами. У грузовика отказали тормоза

31 канал Челябинска09:29

Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском

РИА Новости09:20

В Челябинской области восстановили движение на перекрытой из-за ДТП трассе

ТАСС09:53

Смертельная авария на М-5 в Челябинской области, где грузовик протаранил пять машин, попала на видео

74.ru09:48

В Челябинской области момент ДТП с грузовиком, у которого отказали тормоза, попал на видео

Znak.com11:11

Стали известны подробности кошмарной гонки фуры без тормозов на М-5 «Урал»

Доступ106:55

Двое погибших в ДТП с грузовиком были жителями Усть-Катава

Первый областной09:33
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Происшествия

Водитель Mercedes избил троих сотрудников ГИБДД и скрылся на Maserati

В ночь на 16 июня возле Александровского парка двое сотрудников патрульно-постовой службы и один инспектор ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились 22-летний мужчина с неустановленным лицом.
Lenta.ru 12:16
13
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
685
Общество

Мурашко предположил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия 12:27
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Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

Пять человек погибли во время перестрелки в Назрани, сообщил «Интерфаксу» представитель медицинского учреждения, куда были доставлены пострадавшие.
Ведомости 10:06
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Политика

Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения

Меры эпидемиологической безопасности превыше всего Иванов подчеркнул, что превалирующими при возобновлении международного авиасообщения должны быть меры эпидемиологической безопасности.
ТАСС 08:37
13
Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
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Авто

В России появилась новая схема мошенничества при продаже автомобилей

32CARS.ru 07:20
17
Происшествия

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).
РБК 11:15
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Экономика

В России отменили банковский роуминг

В воскресенье, 14 июня, вступил в силу закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
Kazanfirst.ru 14 июня в 01:29
1,2K
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
1,1K
Политика

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину

"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
1,1K
Экономика

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
2
Происшествия

В Северном море разбился американский истребитель F-15

Истребитель ВВС США F-15 потерпел крушение в Северном море около берегов Великобритании, отмечается в сообщении 48-го истребительного авиаполка ВВС США.
Аргументы и Факты вчера в 08:55
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Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

Российская газета 07:11
79
Политика

Зюганов ответил Путину по поводу Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил президенту России Владимиру Путину, который назвал выводы партии о поправках к Конституции странными.
URA.Ru 00:30
101
Общество

Чубайс назвал развитие нанотехнологий самым интересным делом в жизни

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, которому 16 июня исполнилось 65 лет, рассказал, что самым интересным для него делом стало развитие нанотехнологий в России.
News.ru 01:51
3
Политика

Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
449
Общество

Россияне получат двойную зарплату за работу 1 июля

Трудящиеся россияне получат заработную плату в двойном размере за работу в день всероссийского голосования по поправкам к Конституции, сообщили в Роструде.
Политика Сегодня вчера в 13:43
2,2K
Фигурное катание

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

РИА Новости вчера в 14:47
10
Политика

В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
20
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после столкновения самолётов в Пулково

78.ru 11:40
3
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
1,1K
Авто

Changan начал собирать свои автомобили в Беларуси

Китайская компания Changan начала производство своих автомобилей на заводе «Юнисон» под Минском.
Автоновости дня 06:41
3
Общество

Против Алексея Навального возбудили дело о клевете

15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
Коммерсантъ вчера в 16:35
6,2K
Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
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Космос

Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды

Российская газета вчера в 03:56
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
2,3K
Общество

Совет Федерации предложил сократить Новый год

Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
3,7K
Политика

Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о предстоящем параде Победы в Москве, отметил, что ситуация с коронавирусом в России тяжелая, но "поедем, проведем".
РИА Новости 11:30
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Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
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