В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро. По предварительным данным, большегруз с отказавшими тормозами протаранил легковые автомобили.

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

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