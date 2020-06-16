Происшествия
Российская газетаВ Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро. По предварительным данным, большегруз с отказавшими тормозами протаранил легковые автомобили.
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Фигурное катание
Плющенко назначили тренером сборной России
Ореанда-Новости 14 июня в 14:20
Путешествия
Россиянам для заселения в санатории потребуются три справки
Санатории имеют право принимать постояльцев только в том случае, если у тех имеются три справки, которые рекомендованы Роспотребнадзором.
News.ru 19:31
Экономика
Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства
Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК 22:00
Происшествия
Амурчанин тайно снимал коллег, а потом шантажировал их
Установлено, что амурчанин в декабре 2019 года установил в одном из помещений здания железнодорожного вокзала Белогорска видеорегистратор.
Амур.инфо 21:40
Наука
Испытания робота-хирурга в Татарстане начнут через два года
КЭТЗ начал создавать робота в июле 2019 года, университет присоединился к проекту в 2020 году.
Реальное время 21:20
Космос
Зонд New Horizons совершил первый межзвездный эксперимент
Зонд New Horizons преодолел огромное расстояние и успешно выполнил первый межзвездный эксперимент "Параллакс".
РЕН ТВ вчера в 11:32
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 10:28
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня вчера в 04:14
Политика
Трамп подписал указ о реформе американской полиции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Политика
Названо условие завершения «Северного потока-2»
Строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено, если страны Евросоюза, которым он выгоден, станут действовать исходя из собственных экономических интересов, защищая их от посягательств со стороны властей США.
Lenta.ru 15:30
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
Экономика
Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2020 года
С 1 июля 2020 года россиян ждет очередное повышение тарифов за пользование услугами ЖКХ. Это касается и предприятий, и собственников жилья.
Домовой совет вчера в 13:08
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
Наука
В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом
Оказалось, что среди захороненных находятся останки женщины, погибшей от тропического сифилиса.
ИнфоСМИ 08:35
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
РИА Новости 18:43
Наука
Стало известно, почему некоторые люди едят много и не набирают вес
Ученые выяснили, почему некоторые люди питаются много, а лишний вес им набрать не удается, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:40
Космос
США запустят военный спутник с борта МКС
США запустят малый космический аппарат Red-Eye-2 для экспериментов в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны страны DARPA 17 июня с борта Международной космической станции (МКС).
Известия 21:45
Общество
Александр Бастрыкин провел оперативное совещание
Александр Бастрыкин провел оперативное совещание.
Российская газета 14:12
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ 12:57
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 09:17
Экономика
С 1 июля пособия будут перечисляться только на карту «Мир»
С 1 июля 2020 года пособия будут перечисляться только на карту с платежной системой "Мир", сообщает Фонд социального страхования РФ по РМ.Это касается пособия по беременности и родам, единовременного пособия для женщин, вставших на учет по беременности на ранних сроках, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
Известия Мордовии 10:40
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея превращает линию фронта в крепость. КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону.
Piter.tv 01:34
Общество
Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву
RT на русском 21:19
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Наука
Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров
Аргентинские палеонтологи обнаружили окаменелости нового вида динозавров с похожими на крылья конечностями, предназначенными для быстрого бега.
NewInform вчера в 12:48
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
Газета.Ru 21:41
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews вчера в 09:29
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости 10:06
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46