Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 16:46 — REGNUM В крупном ДТП возле Юрюзани Челябинской области травмы получили четыре человека. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе М-5

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Шоу-бизнес Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.

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Армия и оружие В России планируют создание новой боевой экипировки на смену «Ратнику» Генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») Альберт Баков в интервью РИА Новости сообщил, что к декабрю текущего года может быть сформировано техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения, которая придет на смену «Ратнику». 3

Армия и оружие Пентагон саботирует процесс вывода войск США из Германии — WP Вашингтон, 17 июня 2020, 03:28 — REGNUM Министерство обороны США умышленно тормозит вывод американского военного контингента из ФРГ, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне. 3

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Общество Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах» Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram. 595

Общество Новогодние праздники в 2021 году могут урезать «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 4,8K