Происшествия
REGNUMВ ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе М-5
Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 16:46 — REGNUM В крупном ДТП возле Юрюзани Челябинской области травмы получили четыре человека. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
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Авто
В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
Тарантас Ньюс 06:28
Происшествия
Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев
Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном коммюнике МВД Франции.
РИА Новости вчера в 15:32
Общество
Житель Уфы рассказал Путину, как живет его семья во время кризиса
Уфимец Михаил Балабанов во время видеоконференции, посвященной реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, рассказал Президенту России Владимиру Путину, как он выкручивается в кризис в поисках работы.
ПроТуймазы вчера в 12:47
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 10:33
Здоровье
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 3,6%. Всего в Приамурье выявлено 1100 случаев коронавируса.
Телепорт 05:42
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте
REGNUM вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет
Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru 15:05
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
Общество
В Якутии подтверждено более 90 случаев заражения коронавирусом
Якутск, 17 июня 2020, 05:29 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом, 133 человека выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:29
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости 10:06
Общество
Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь
Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service 05:29
Футбол
Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Леганес»
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Леганесом» со счетом 2:0. Счет в матче был открыт на 46-й минуте.
LiveSport.ru 18:11
Энергетика
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
ДНР и ЛНР снабжаются российским газом с февраля 2015 года, после того как «Нафтогаз Украины» прервал поставки в непризнанные республики, заявив, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Армия и оружие
В России планируют создание новой боевой экипировки на смену «Ратнику»
Генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») Альберт Баков в интервью РИА Новости сообщил, что к декабрю текущего года может быть сформировано техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения, которая придет на смену «Ратнику».
Военное дело 22:57
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 10:28
Армия и оружие
Пентагон саботирует процесс вывода войск США из Германии — WP
Вашингтон, 17 июня 2020, 03:28 — REGNUM Министерство обороны США умышленно тормозит вывод американского военного контингента из ФРГ, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне.
REGNUM 20:28
Экономика
С 1 июля пособия будут перечисляться только на карту «Мир»
С 1 июля 2020 года пособия будут перечисляться только на карту с платежной системой "Мир", сообщает Фонд социального страхования РФ по РМ.Это касается пособия по беременности и родам, единовременного пособия для женщин, вставших на учет по беременности на ранних сроках, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
Известия Мордовии 10:40
Здоровье
Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты
Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
Происшествия
Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова
Аргументы и Факты вчера в 22:33
Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru 12:43
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
RT на русском 04:56
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
Происшествия
Отец Шамсутдинова: врачи издевались над сыном во время экспертизы
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова Салим Шамсутдинов обвинил врачей центра имени Сербского в издевательствах над сыном.
URA.Ru 13:53