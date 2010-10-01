Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ Челябинской области коронавирус выявлен у более чем 2 тыс. человек
Напомним, по данным на 20 мая, Челябинская область занимала 25-е место среди российских регионов по количеству выявленных случаев коронавируса.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:31, Ашберн
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона.
Общественное телевидение России вчера в 15:10
Общество
Медсестра в Туле из-за жары надела под защитный костюм купальник
В Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать.
Life.ru 19 мая в 18:29
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
Шоу-бизнес
Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной с мужем-фотографом
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
Гаджеты
До конца года Noctua выпустит огромный пассивный процессорный охладитель
Корпусные вентиляторы, присутствующие по соседству, способны увеличить потолок производительности системы охлаждения до 180 Вт. Как отмечают представители Noctua, при проектировании серийной версии такого радиатора упор будет сделан на эффективность конструкции, а не на внешний вид.
3DNews 05:44
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Футбол
«Челси» продлил контракты с Жиру и Кабальеро
Bobsoccer вчера в 13:28
Общество
Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 6 июня
Режим карантина, введенного из-за коронавируса, продлевается в Краснодарском крае до 6 июня.
Газета.Ru 06:20
Общество
Медбрат, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело
Вечерний курьер 01:55
Политика
США приготовились ударить по китайским компаниям
На американских биржах в настоящее время обращаются акции более 150 китайских компаний стоимостью более 1,2 триллиона долларов США, так что их наказание станет серьезным ударом по Китаю.
Lenta.ru 06:01
Общество
В «Красном и белом» ответили на угрозу Куйвашева отозвать лицензию
Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что если торговая сеть не устранит недостатки, то ей грозит лишение лицензии.
ТагилСити.ру вчера в 13:16
Футбол
Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ
В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.
RT на русском вчера в 16:57
Армия и оружие
Россия предложила на экспорт радар для гиперзвуковых целей
Рособоронэкспорт начал работу по продвижению на мировой рынок мобильной трехкоординатной РЛС 59Н6-ТЕ "Противник".
Российская газета 04:29
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
Игры
Продажи GTA 5 превысили 130 миллионов копий
Cyber.sports.ru 04:03
Общество
Строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру
Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года.
РБК 00:00
Происшествия
СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка
Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:12
Здоровье
В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса
В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:58
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу
Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:25
Общество
Губернатор призвал бизнес не провоцировать жителей Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время состоявшегося очередного заседания регионального правительства проинформировал о новых летальных случаях пациентов с коронавирусом.
Ugpressa.ru 05:19
Кино
Опубликованы первые кадры из сериала «Противостояние» по роману Кинга
В Сети разместили первые кадры из мини-сериала "Противостояние" по одноименному роману Стивена Кинга о глобальной пандемии, вызванной искусственным супер-вирусом.
РИА Новости 04:51
Общество
Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием в связи с появившейся информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной и обратился в посольство Бельгии.
Lenta.ru 04:43
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
Армия и оружие
Баллистическая ракета «Булава-30» имеет преимущество в поражающей силе
Эксперты отметили, баллистическая ракета "Булава-30", производящаяся в России, хоть и уступает по некоторым параметрам аналогу из США, но имеет и преимущество.
Актуальные Новости 05:21