Коронавирус

Вести.RuВести.RuОграничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер. Такие меры пришлось ввести 2 месяца назад из-за эпидемии коронавируса.
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Гулять так гулять! В Челябинской области начался первый этап снятия ограничений

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Челябинская область перешла к первому этапу отмены ограничений после пандемии COVID-19

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Челябинская область переходит к первому этапу снятия ограничений

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Текслер объявил о первом этапе снятия ограничений. Какие магазины начнут работать

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В Челябинской области приступили к снятию ограничений

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Снятие ограничений в Челябинске 2020: власти разрешили прогулки в парках и торговлю

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Челябинский губернатор ослабляет карантинный режим

URA.Ru05:44
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 08:05, Ашберн
Общество

NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
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Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

Российская газета 05:42
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Общество

Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений

Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
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Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
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Армия и оружие

Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 22 мая в 04:29
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Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

РИА Новости вчера в 08:29
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Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Политика

Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:21
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Музыка

Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 200 млн просмотров

Культуромания 22 мая в 09:51
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Происшествия

В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти девушки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе города, сообщается на официальном сайте Смольного.
Российская газета 03:54
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
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Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Общество

В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19

В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.
РБК 03:55
Политика

В центре Киева проходит митинг против политики Зеленского

РИА Новости 08:02
Здоровье

Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли

"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Певец и композитор, бизнесмен, сын миллиардера Араса Агаларова 40-летний Эмин расстался со второй женой – 33-летней моделью Алёной Гавриловой после двух лет брака.
Нижегородская Правда 22 мая в 09:18
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Происшествия

Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги

В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси.
BFM.ru 06:38
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
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Политика

Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
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Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
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Армия и оружие

В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка

ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:09
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Общество

Стало известно, когда курские школьники напишут ЕГЭ

Дату начала сдачи единых госэкзаменов сегодня объявил президент Владимир Путин во время время совещания о ситуации в системе образования.
Друг для друга (Курск) 21 мая в 09:16
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Политика

МИД КНР: судебные иски по коронавирусу «не имеют сертификата качества»

Пекин, 24 мая 2020, 14:13 — REGNUM Судебные иски против Китая, связанные с распространением коронавируса, не имеют под собой правовой основы.
REGNUM 07:13
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Игры

В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов

Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
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Алексей Леонидович Текслер
Российский политик. Губернатор Челябинской области с 20 сентября 2019.
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