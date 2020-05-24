В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер. Такие меры пришлось ввести 2 месяца назад из-за эпидемии коронавируса.

Общество NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи. 22

Общество Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 148

Общество Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России. 921

Армия и оружие Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей. 42

Общество В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно» Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ». 1,4K

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1,1K

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 1

Происшествия В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти девушки Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе города, сообщается на официальном сайте Смольного. 105

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 163

Общество В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19 В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Певец и композитор, бизнесмен, сын миллиардера Араса Агаларова 40-летний Эмин расстался со второй женой – 33-летней моделью Алёной Гавриловой после двух лет брака. 22

Происшествия Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси.

Единоборства Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором. 1