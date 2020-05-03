Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Челябинской области от коронавируса умер врач

В Челябинской области от коронавируса скончался врач общей практики, занимавшийся забором материала у заболевших. Об этом в воскресенье сообщили в региональном минздраве.
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Он работал с контактными пациентами. В Челябинской области от COVID-19 скончался врач

Верстов.Инфо02:43

В Челябинской области от коронавируса скончался медик

КП - Челябинск02:41

В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости02:26

Еще 54 зараженных: в Челябинской области 697 случаев заболевания коронавирусом

Царьград02:10

В Челябинской области от коронавируса умер врач

Челябинск Сегодня02:06

Брал анализы у контактных. В Челябинской области умер врач с диагнозом Covid-19

31 канал Челябинска02:04

В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом

74.ru02:00
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Спорт

Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

РБК вчера в 17:06
Кино

Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой

Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
РИА Новости вчера в 19:19
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
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Общество

Штаб: Массовое тестирование здоровых людей в Москве позволяет бороться с коронавирусом

Массовое тестирование здоровых людей в Москве позволяет бороться с коронавирусом.
Агентство Москва вчера в 04:49
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Общество

В Самарской области прогнозируют мощное распространение коронавируса

В Самарской области прогнозируют прирост заболевших до 100 человек в день.
ГТРК Самара вчера в 12:59
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Общество

В КНР за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом

Пекин, 3 мая 2020, 09:40 — REGNUM В Китае за последние сутки выявлено всего два случая заражения коронавирусом, сообщили 3 мая в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.
REGNUM 02:40
Армия и оружие

МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников

По мнению Хендрикса, запуск нового проекта был осуществлен девять лет назад, а в мае 2019 года прошла его первая презентация.
Discover24 30 апреля в 07:17
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Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц

BFM.ru 01:48
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
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Происшествия

На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста

Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия вчера в 14:37
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС вчера в 13:24
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 02:57
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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Армия и оружие

На границе Южной и Северной Кореи произошла стрельба

Коммерсантъ вчера в 23:21
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Футбол

У футболиста «Ростова» Глебова родилась дочь

Желаем крепкого здоровья, пусть малышка радует родителей ❤ # Глебов # МыРостов pic.twitter.com / n1s9Qw5K7k — Football Club Rostov (@ rostovfc) May 3, 2020Напомним, что у главного тренера "Ростова" Валерия Карпина недавно родилась пятая дочь.
Soccer.ru 03:33
Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

РБК вчера в 21:25
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Авто

Продажи дизельных легковых автомобилей в России выросли на 6%

Автоновости дня 02:31
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Экономика

Холдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США.
ТАСС вчера в 20:35
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Здоровье

На Кубани зафиксировали 82 новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки зафиксировали 82 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших есть пятилетний ребенок из Крымска.
Кубань 24 03:47
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Общество

Россия стала шестой в мире по числу зараженных коронавирусом

Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом.
BFM.ru 04:06
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
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Политика

Трамп не исключил введение дополнительных пошлин на товары из КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассматривает вариант введения дополнительных пошлин на китайские товары.
RT на русском 01 мая в 19:24
18
Общество

Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей

Lenta.ru вчера в 02:08
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Хоккей

Официально: Скабелка возглавил «Локомотив»

Белорусский специалист Андрей Скабелка стал новым главным тренером ярославского «Локомотива».
Матч ТВ вчера в 06:48
Культура

В Сети появилась запись репетиции «Волка» из шоу «Маска»

26 апреля в эфире телеканала «НТВ» состоялся финал вокально-костюмированного шоу «Маска».
OvideO.ru вчера в 15:32
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Политика

В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»

В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
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Футбол

Бербатов назвал Видича самым сильным оппонентом за карьеру

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Димитар Бербатов ответил на вопрос о том, кого он считает самым сильным оппонентом в своей карьере.
Sports.ru 02:25
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