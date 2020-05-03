В Челябинской области от коронавируса скончался врач общей практики, занимавшийся забором материала у заболевших. Об этом в воскресенье сообщили в региональном минздраве.

В Челябинской области от коронавируса умер врач

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