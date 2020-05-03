Коронавирус
РИА НовостиВ Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона. Врач работал в Брединском районе. Он брал тесты у контактировавших с больными.
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Брал анализы у контактных. В Челябинской области умер врач с диагнозом Covid-19
31 канал Челябинска02:04
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:51, Ашберн
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