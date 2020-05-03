Минздрав Челябинской области подробнее рассказал о враче из Брединского района, который в минувшие сутки умер от коронавируса. Известно, что опытный специалист выезжал к жителям на забор анализов, у которых впоследствии подтвердился COVID-19.

Минздрав рассказал об умершем челябинском враче с коронавирусом

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