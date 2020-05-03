Коронавирус
Уральский меридианМинздрав рассказал об умершем челябинском враче с коронавирусом
Минздрав Челябинской области подробнее рассказал о враче из Брединского района, который в минувшие сутки умер от коронавируса. Известно, что опытный специалист выезжал к жителям на забор анализов, у которых впоследствии подтвердился COVID-19.
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Брал анализы у контактных. В Челябинской области умер врач с диагнозом Covid-19
31 канал Челябинска02:04
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:22, Ашберн
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
BFM.ru вчера в 18:31
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Происшествия
Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
Политика
США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса
Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия вчера в 21:22
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Общество
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
Комсомольская правда 01 мая в 07:08
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
Политика
Алексей Навальный поделился мнением директора турфирмы
Статья основана на обращении Вероники Бирман, директора туристической компании «Экзотик тайм», опубликованном в профессиональной группе «Трэвел Президиум».
ТурДом вчера в 16:12
Общество
Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры
Эксперт отметил, что увеличение числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, может привести к росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.
Известия 06:51
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:44
Общество
Глава Подмосковья предложил нарушителям изоляции поработать на скорой
Походы на шашлыки во время майских праздников и вечеринки во дворах микрорайонов должны стать «дурным тоном», пока продолжает действовать режим самоизоляции.
РБК 06:52
Здоровье
Главврач ВРБ Юрий Райхман: Вы не понимаете всю стeпень того кошмара
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома.
Ugpressa.ru 04:56
Политика
Руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку — Медведчук
«За провокационное, искажающее правду о причинах одесской трагедии, разжигающее вражду и ненависть заявление руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку», — подчеркнул Медведчук.
REGNUM 06:52
Происшествия
Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК
Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва вчера в 11:25
Общество
Россия обошла Францию по числу случаев заражения коронавирусом
Обошла Францию по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выйдя на 6-е место, Российская Федерация, 3 мая следует из официальных данных статистики.
ИА Красная Весна 05:25
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса
Уравлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 03:01
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Происшествия
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Общество
Воробьев рассказал о наличии масок в аптеках Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что в аптеках есть маски. По его словам, ранее регион «не мог себе такого позволить».
Коммерсантъ 02:16
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 01 мая в 06:49
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Армия и оружие
«Летающий» бронеавтомобиль для ВДВ передан на испытания
Как следует из сообщения, разработчики в скором времени приступят к государственным испытаниям опытных образцов.
Военное дело вчера в 01:46
Здоровье
Врач описала катастрофические последствия коронавируса
Врач-патоморфолог Лилия Селиванова рассказала о катастрофических последствиях COVID-19, которые видела впервые в своей карьере.
Lenta.ru 05:40
Политика
Экс-канцлер Германии Шрёдер предложил отменить санкции против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал бессмысленными санкции Евросоюза против России и призвал отменить их.
РБК 04:28
Общество
Роспотребнадзор анонсировал возможное послабление ограничений 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась в воскресенье 3 мая о том, когда в России могут начать постепенное снятие ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 07:07