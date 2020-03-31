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В Челябинской области планируют ввести режим обязательной самоизоляции
Урал-пресс-информ
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В ближайшее время в Челябинской области может быть введён «режим обязательной самоизоляции». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. Мы на 9 месте по количеству заболевших в стране, это весьма высоко, поэтому введение такого режима в ближайшее время уже весьма вероятно, — отметил он.В источнике
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Алексей Текслер
Вчера я разметил пост в социальных сетях, посмотрел обратную связь от наших жителей. Многие обозначают вопрос по введению режима обязательной самоизоляции. Хочу сказать, что да, я рассматриваю введение режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.
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В Челябинской области из-за коронавируса введут режим всеобщей изоляции

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