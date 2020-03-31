В Челябинской области планируют ввести режим обязательной самоизоляции

В ближайшее время в Челябинской области может быть введён «режим обязательной самоизоляции». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. Мы на 9 месте по количеству заболевших в стране, это весьма высоко, поэтому введение такого режима в ближайшее время уже весьма вероятно, — отметил он.