Коронавирус
Деловой квартал (Челябинск)В Челябинской области планируют ввести режим обязательной самоизоляции
В ближайшее время в Челябинской области может быть введён «режим обязательной самоизоляции». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. Мы на 9 месте по количеству заболевших в стране, это весьма высоко, поэтому введение такого режима в ближайшее время уже весьма вероятно, — отметил он.
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Вчера я разметил пост в социальных сетях, посмотрел обратную связь от наших жителей. Многие обозначают вопрос по введению режима обязательной самоизоляции. Хочу сказать, что да, я рассматриваю введение режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.
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