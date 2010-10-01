Напомним, по данным на 20 мая, Челябинская область занимала 25-е место среди российских регионов по количеству выявленных случаев коронавируса.

В Челябинской области коронавирус выявлен у более чем 2 тыс. человек

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