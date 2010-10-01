Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ Челябинской области коронавирус выявлен у более чем 2 тыс. человек
Напомним, по данным на 20 мая, Челябинская область занимала 25-е место среди российских регионов по количеству выявленных случаев коронавируса.
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Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды перенести дату вылета по купленным билетам
Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам, купившим билеты до 1 мая, дважды изменить дату или направление вылета без выплаты штрафа.
РБК вчера в 22:16
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
О рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире сообщила ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что за последние сутки в мире выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Live24 вчера в 13:34
Здоровье
В России предупредили о возможном росте смертности от рака
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Наука
Противозачаточные таблетки влияют на гормон любви
Постоянно повышенный уровень гормонов влияет на эмоциональную жизнь женщины, меняются такие чувства, как любовь, близость и привязанность, говорит доцент Майкл Винтердал из Департамента клинической медицины Орхусского университета в Дании, один из авторов исследования.
UfacityNews.ru 01:32
Политика
Порошенко заявил о подделке записи его разговора с Байденом
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявили, что записи его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри являются подделкой.
Известия вчера в 12:51
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета вчера в 07:08
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
РИА Новости 02:44
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
Общество
Сенаторы предложили закрепить в законе понятие «самоизоляция»
Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил законодательно закрепить понятие самоизоляции, а также порядок ее введения и предел полномочий регионов.
Коммерсантъ 02:42
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Спорт
Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
Metaratings 19 мая в 13:32
Политика
Зеленский подарил Трампу вышиванку
Lenta.ru 03:13
Космос
США запустили в космос секретный корабль
Военно-воздушные силы США провели успешный запуск ракеты-носителя «Атлас V» с секретным орбитальным испытательным кораблем на борту.
Lenta.ru 17 мая в 17:56
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
Общество
Коронавирус за сутки выявили у 41 человека в Воронежской области
За сутки в Воронежской области заболевание коронавирусной инфекцией выявили еще у 41 жителя.
Обозреватель Врн 02:04
Политика
В Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем».
Lenta.ru 03:13
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Происшествия
В Пензе грабитель банкоматов притворялся пенсионером
Деньги не пересчитывал, брал на глаз. Грабитель опустошил два банкомата без особого труда. Это и по камерам видеонаблюдения отлично видно.
Вести.Ru 00:56
Происшествия
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР
Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.
RT на русском 02:33
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Здоровье
9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими.
Телепорт 19 мая в 04:36
Общество
В Греции назвали дату открытия туристического сезона и авиасообщения
ToDay News Ufa вчера в 12:34
Фигурное катание
Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 17:11