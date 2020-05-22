Коронавирус
Магнитогорский рабочийВ Челябинской области подтвердилось 80 новых случаев коронавируса
На утро 22 мая в Челябинской области подтверждены 2132 случая заболевания коронавирусной инфекцией, актуальные данные обнародовал областной минздрав. Прирост за последние сутки составил 80 новых подтверждений. В ведомстве сообщили о смерти 75-летней пациентки.
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Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Здоровье
Мясников заявил, что 7 млн россиян могли уже переболеть коронавирусом
Главный врач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников заявил, что в России уже около 7 млн человек могли переболеть коронавирусом.
РЕН ТВ вчера в 05:49
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Общество
Совфед предлагает ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты
Сенатор Анатолий Артамонов выступил с инициативой ввести в стране уголовную ответственность за «серые» зарплаты, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 04:36
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Экономика
Сечин переназначен главой «Роснефти» на 5 лет
Совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на пять лет, следует из сообщения центра раскрытия корпоративной информации.
Ведомости 03:00
Футбол
Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
RT на русском 05:02
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей
Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
Общество
Госдума приняла во II чтении проект о поддержке экономики при пандемии
Государственная дума на заседании в четверг, 21 мая, приняла во II чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в период пандемии.
Известия вчера в 06:56
Общество
Где в Самарской области нашли больных коронавирусом 20 мая
Региональный оперштаб по противодействию COVID-19 рассказал, где в Самарской области нашли новых пациентов с коронавирусом.
Терра 20 мая в 04:45
Здоровье
Медики из Углича Ярославской области обратились к Путину
Медицинские работники станции скорой помощи города Углича Ярославской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ Ярославль 04:18
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Биатлон
Касперович рассказал о контракте со сборной Болгарии по биатлону
Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подтвердил начало работы со сборной Болгарии.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.
Газета.Ru 03:51
Происшествия
В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков
Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Житель Риги устроил скандал из-за русского языка в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
Взгляд.ру 00:56
Общество
Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
Армия и оружие
Военный эксперт оценил выход США из Договора по открытому небу
Выход США из договора по открытому небу (ДОН) спровоцирует снижение международной транспарентности в области военного строительства и усилит взаимное недоверие мировых держав, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
РИА Новости 05:14
Происшествия
Новосибирские пожарные косили траву ножницами
РИА Новости 05:23
Здоровье
В Курганской области зафиксировано восемь новых носителей коронавируса
Курган, 22 мая 2020, 12:08 — REGNUM В Курганской области за сутки выявлено восемь случаев заражения новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:08
Общество
Владимир Путин объявил дату старта ЕГЭ
В этом году начало сдачи единого госэкзамена неоднократно сдвигалось из-за эпидемиологической обстановке в стране, но сегодня Путин объявил, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 13:16
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12