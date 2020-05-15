Коронавирус

Губерния (г. Челябинск)Губерния (г. Челябинск)В Челябинской области полторы тысячи человек заболели коронавирусом

За прошедшие сутки умерла 96-летняя женщина с повторным нарушением мозгового кровообращения, отеком головного мозга (коронавирус – сопутствующее заболевание). В пунктах временного размещения для здоровых граждан находятся 263 человека без признаков заболевания. За всеми постоянно наблюдают врачи.
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Наука

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Беременная Кэти Перри снялась обнаженной в своем новом клипе

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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
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Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

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Кино

Опубликован трейлер сериала «Сквозь снег»

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Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
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Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
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В России резко упали объемы сбережений граждан

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Renault снимет с продажи минивэн Renault Espace

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Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

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Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
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Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Пользователи сервисов размещения объявлений Avito и "Юла" столкнулись с новой схемой мошенничества.
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Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

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