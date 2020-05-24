Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Челябинской области приступили к снятию ограничений

В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Эпидемическую ситуацию в регионе удалось стабилизировать, сообщил в воскресенье губернатор Алексей Текслер.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Гулять так гулять! В Челябинской области начался первый этап снятия ограничений

Верстов.Инфо06:32

Снятие ограничений в Челябинске 2020: власти разрешили прогулки в парках и торговлю

КП - Челябинск07:31

Челябинский губернатор ослабляет карантинный режим

URA.Ru05:44

Челябинская область переходит к первому этапу снятия ограничений

Первый областной06:07

Текслер объявил о первом этапе снятия ограничений. Какие магазины начнут работать

Pchela.News06:06

Челябинская область перешла к первому этапу отмены ограничений после пандемии COVID-19

Znak.com05:41

В Челябинске открывают все парки

Челябинск Сегодня07:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах

Московский Комсомолец 11:10
4
Политика

Советник Трампа заявил, что КНР может выкрасть у США вакцину от COVID

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай может попытаться выкрасть у США вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:00
Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
36
Фигурное катание

Трусова и другие фигуристы группы Плющенко пройдут сбор в Кисловодске

Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут учебно-подготовительный сбор в Кисловодске 1 июня.
ТАСС Спорт 07:26
Футбол

Тедеско может предоставить шанс Мелкадзе в «Спартаке»

Bookmaker-ratings.ru 09:52
Фигурное катание

Загитову признали олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
Sport.ru 11:28
Происшествия

СМИ сообщили о перестрелке у жилищного комплекса на юге Москвы

У жилищного комплекса «Ясное» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили источник ТАСС и собеседник Telegram-канала Mash.
РБК 12:25
61
Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа вчера в 11:38
533
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
949
Общество

Защитник «Урала»: Беларусь — не самая развитая страна, чтобы позволить людям не работать

Понятно, что в Беларуси какие-то цифры скрываются, утаиваются от населения, но нужно понимать, что Беларусь не самая экономически развитая страна, чтобы позволить гражданам не работать, чтобы фабрики и заводы закрылись.
Чемпионат 12:31
Игры

Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней

Игромания.ру вчера в 09:10
1
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
345
Авто

Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus

Компания Renault работает над кросс-универсалом, который может стать преемником Lada Largus.
Letnews.ru вчера в 15:29
10
Здоровье

За сутки на Кубани коронавирусом заразились 92 человека

За сутки прирост инфицированных COVID-19 в регионе составил 92 человека, об этом в воскресенье, 24 мая сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Kursk.com 08:12
979
Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
9,3K
Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Газета.Ru 12:20
204
Гаджеты

Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X

Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
7
Армия и оружие

Китайские военные обезоружили и задержали индийских пограничников

Военное дело 05:45
23
Происшествия

Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами

В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия 12:01
1
Общество

Власти опровергли данные о нарушении прав медиков в «Крокус Экспо»

Министерство здравоохранения Московской области опровергло информацию о нарушении прав медицинских сотрудников, работающих во временно развёрнутом госпитале в "Крокус Экспо".
РИА Новости 12:04
19
Общество

Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми

Татар-информ вчера в 12:03
227
Политика

Савченко напомнила о хищениях в «оборонке» Украины

Причастные к хищениям в оборонной сфере Украины должны ответить за свои действия, сказала бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко.
РИА Новости 09:45
8
Здоровье

Ковальчук высказался о коронавирусе

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук поделился мнением о коронавирусе.
Газета.Ru вчера в 18:50
Политика

Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
10
Происшествия

Грузинский теннисист задержан за избиение бывшей жены

Правоохранители Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили, стоящего в Топ-30 мирового рейтинга, за избиение бывшей жены.
Вести.Ru 08:59
4
Политика

МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
208
Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
335
Армия и оружие

Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат

В июле 2019 года издание The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 13:17
14
Футбол

Фанаты «Ислочи» посвятили баннер Урганту

В передаче "Вечерний Ургант" популярный шоумен заявил, что поддерживает "Ислочь", благодарные фанаты вывесили ему баннер во время игры с "Энергетиком-БГУ" (1:2).
Спорт-Экспресс 11:10
Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Леонидович Текслер
Российский политик. Губернатор Челябинской области с 20 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное