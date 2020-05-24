Коронавирус
Российская газетаВ Челябинской области приступили к снятию ограничений
В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Эпидемическую ситуацию в регионе удалось стабилизировать, сообщил в воскресенье губернатор Алексей Текслер.
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Армия и оружие
На Западе: Путин может устать от сирийской кампании
Кларк и Кортни пишут, что «Путин вряд ли склонится в сторону мнения США по гуманитарным соображениям в Сирии».
Военное обозрение 06:30
Общество
Кадыров обратился к мусульманам на фоне сообщений о своей болезни
URA.Ru вчера в 22:32
Политика
Стали известны пропустившие заседание Совбеза ООН по Крыму страны
Москва, 23 мая 2020, 11:10 — REGNUM В организованном Россией заседании Совета безопасности ООН по Крыму отказались принимать участие Великобритания, США, Украина и Эстония.
REGNUM вчера в 04:10
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Политика
WP: США обсуждают возобновление ядерных испытаний
Администрация американского лидера Дональда Трампа 15 мая обсуждала проведение первого за последние несколько десятилетий ядерного испытания в США, пишет The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
РИА Новости 05:00
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
Игры
Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»
Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
iReactor 03:55
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Общество
Россиянам рассказали о резких перепадах температуры летом
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций пообещали москвичам, что температура летом днем может подниматься до плюс 30 градусов.
Lenta.ru 05:41
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Политика
США обеспокоены сотрудничеством РФ и Индии в сфере ПВО
Как заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, Вашингтон обеспокоен сотрудничеством РФ и Индии в сфере ПВО.
Военное дело 09:05
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Фигурное катание
Трусова и другие фигуристы группы Плющенко пройдут сбор в Кисловодске
Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут учебно-подготовительный сбор в Кисловодске 1 июня.
ТАСС Спорт 07:26
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия
Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней.
РИА Новости вчера в 11:22
Культура
Певец Сергей Лазарев разочаровался в своей профессии
Известный российский певец Сергей Лазарев во время эфира на одном из федеральных каналов рассказал, что сильно разочарован своей профессией.
КМВ Новости вчера в 05:05
Происшествия
19 архангельских пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Архангельск, 23 мая 2020, 15:12 — REGNUM 19 пациентов с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях архангельских больниц, и них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.
REGNUM вчера в 08:12
Общество
«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
Orengrad.ru вчера в 09:34
Здоровье
Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли
"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
NewInform 00:22
Армия и оружие
В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных
В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР.
РБК 09:10
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Общество
В Минздраве рассказали, как назначаются страховые выплаты медикам
Медработники, пострадавшие от коронавируса, получили первые страховые выплаты, сообщили в Минздраве.
Российская газета 09:28
Происшествия
Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии
Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19.
РИА Новости 08:26
Религия
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Сегодня мусульмане всего мира встречают праздник Ид аль-Фитр или Ураза-байрам.
ФАН вчера в 20:46
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте
Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте Дмитрий Исхаков, похоже, беснуется от безденежья.
Экспресс газета вчера в 12:58
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией.
Газета.Ru вчера в 16:46
Хоккей
Панарин рассказал о реакции Знарка на предложение его дочери
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как нынешний тренер «Спартака» Олег Знарок отреагировал, когда узнал о предложении, которое хоккеист сделал его дочери Алисе.
ProstoProSport 03:10