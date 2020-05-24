Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Челябинской области приступили к снятию ограничений

В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Эпидемическую ситуацию в регионе удалось стабилизировать, сообщил в воскресенье губернатор Алексей Текслер.
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В Челябинской области приступили к снятию ограничений

Челябинск Сегодня05:51

Снятие ограничений в Челябинске 2020: власти разрешили прогулки в парках и торговлю

КП - Челябинск07:31

Челябинская область переходит к первому этапу снятия ограничений

Первый областной06:07

Текслер объявил о первом этапе снятия ограничений. Какие магазины начнут работать

Pchela.News06:06

Гулять так гулять! В Челябинской области начался первый этап снятия ограничений

Верстов.Инфо06:32

Челябинская область перешла к первому этапу отмены ограничений после пандемии COVID-19

Znak.com05:41

Челябинский губернатор ослабляет карантинный режим

URA.Ru05:44
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:33, Ашберн
Армия и оружие

На Западе: Путин может устать от сирийской кампании

Кларк и Кортни пишут, что «Путин вряд ли склонится в сторону мнения США по гуманитарным соображениям в Сирии».
Военное обозрение 06:30
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Общество

Кадыров обратился к мусульманам на фоне сообщений о своей болезни

URA.Ru вчера в 22:32
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Политика

Стали известны пропустившие заседание Совбеза ООН по Крыму страны

Москва, 23 мая 2020, 11:10 — REGNUM В организованном Россией заседании Совета безопасности ООН по Крыму отказались принимать участие Великобритания, США, Украина и Эстония.
REGNUM вчера в 04:10
2,2K
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1,1K
Происшествия

В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку

РИА Новости 09:22
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Политика

WP: США обсуждают возобновление ядерных испытаний

Администрация американского лидера Дональда Трампа 15 мая обсуждала проведение первого за последние несколько десятилетий ядерного испытания в США, пишет The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 07:16
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Происшествия

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

РИА Новости 05:00
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Общество

В Московской области перестал действовать пропускной режим

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
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Игры

Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»

Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
iReactor 03:55
4
Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
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Общество

Россиянам рассказали о резких перепадах температуры летом

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций пообещали москвичам, что температура летом днем может подниматься до плюс 30 градусов.
Lenta.ru 05:41
5
Общество

Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми

Татар-информ вчера в 12:03
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Политика

США обеспокоены сотрудничеством РФ и Индии в сфере ПВО

Как заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, Вашингтон обеспокоен сотрудничеством РФ и Индии в сфере ПВО.
Военное дело 09:05
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Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
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Фигурное катание

Трусова и другие фигуристы группы Плющенко пройдут сбор в Кисловодске

Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут учебно-подготовительный сбор в Кисловодске 1 июня.
ТАСС Спорт 07:26
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
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Происшествия

Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней.
РИА Новости вчера в 11:22
93
Культура

Певец Сергей Лазарев разочаровался в своей профессии

Известный российский певец Сергей Лазарев во время эфира на одном из федеральных каналов рассказал, что сильно разочарован своей профессией.
КМВ Новости вчера в 05:05
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Происшествия

19 архангельских пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

Архангельск, 23 мая 2020, 15:12 — REGNUM 19 пациентов с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях архангельских больниц, и них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.
REGNUM вчера в 08:12
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Общество

«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн

11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
Orengrad.ru вчера в 09:34
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Здоровье

Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли

"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
NewInform 00:22
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Армия и оружие

В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных

В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР.
РБК 09:10
62
Общество

На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса

РИА Новости 04:21
7
Политика

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
44
Общество

В Минздраве рассказали, как назначаются страховые выплаты медикам

Медработники, пострадавшие от коронавируса, получили первые страховые выплаты, сообщили в Минздраве.
Российская газета 09:28
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Происшествия

Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии

Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19.
РИА Новости 08:26
58
Религия

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Сегодня мусульмане всего мира встречают праздник Ид аль-Фитр или Ураза-байрам.
ФАН вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте

Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте Дмитрий Исхаков, похоже, беснуется от безденежья.
Экспресс газета вчера в 12:58
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Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией.
Газета.Ru вчера в 16:46
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Хоккей

Панарин рассказал о реакции Знарка на предложение его дочери

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как нынешний тренер «Спартака» Олег Знарок отреагировал, когда узнал о предложении, которое хоккеист сделал его дочери Алисе.
ProstoProSport 03:10
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Алексей Леонидович Текслер
Российский политик. Губернатор Челябинской области с 20 сентября 2019.
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