В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Эпидемическую ситуацию в регионе удалось стабилизировать, сообщил в воскресенье губернатор Алексей Текслер.

В Челябинской области приступили к снятию ограничений

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