Коронавирус
Российская газетаВ Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа
Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области. В регионе действуют послабления, но самоизоляция для пожилых, масочный режим и социальная дистанция до сих пор в силе.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Общество
Дегтярев решил покинуть Хабаровск на время митингов
Назначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен в ближайшие дни покинуть Хабаровск, чтобы осмотреть регион.
Московский Комсомолец 02:28
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Тарантас Ньюс 05:00
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Футбол
«Алания» выступит в ФНЛ в следующем сезоне
Напомним, что в прошлом сезоне «Алания» выступала в ПФЛ в зоне «Юг», чемпионат был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру 07:27
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Политика
МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы
Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.
Вестник Кавказа 03:24
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Общество
В озере на Ямале нашли останки взрослого мамонта
На Ямале ученые выполнили первичное изучение костей мамонтов, которые смогли выявить в озере Печевалавато в двадцати пяти километрах от деревни Сеяха.
Актуальные Новости 05:04
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
Наука
Пермские ученые разработали экономичный способ очистки почвы от токсичных тяжелых металлов
Будущее России. Национальные проекты 07:38
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Происшествия
В Калининградской области нашли фрагменты танка Т-34
РИА Новости вчера в 12:48
Политика
Памфилова предложила забыть о «нормальных условиях» проведения выборов
О нормальных условиях проведения выборов можно надолго забыть, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
РБК 07:47
Происшествия
Полиция запретила останавливать поезда метро на «Новокузнецкой»
В московском метро поезда не останавливаются на станции "Новокузнецкая". Об этом сообщает аккаунт столичной подземки в Twitter.
РИА Новости 07:05
Политика
Лукашенко пообещал применить армию против майдана
Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
Общество
Монументу Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли голову
Знаменитому монументу Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище Москвы поменяли голову, пользователи соцсетей не одобрили изменение, сообщается на сайте радиостанции «Комсомольская правда».
РИАМО 01:43
Политика
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости 04:57
Политика
Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Известия 06:15
Общество
Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов высказался о дебоше, который якобы произошел на борту самолета, следовавшего из Казани в Москву.
РИА Новости 08:25
Общество
СКР завершил расследование дела о клевете Навального на ветерана
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального по поводу клеветы на ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко.
Life.ru 07:20
Здоровье
Врач перечислил долгосрочные последствия коронавируса для организма
Коронавирус далеко не безобиден и имеет серьезные последствия в будущем. Перечислены долгосрочные проблемы для организма.
ToDay News Ufa 01:57
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Как сообщает МК, родители скончавшейся певицы Жанны Фриске отсудили у ее гражданского мужа - телеведущего Дмитрия Шепелева – 7 000 000 рублей.
Live24 вчера в 03:02
Футбол
Дзюба об Азмуне: могу напихать ему немножко
Хотя действительно могу где-то и напихать немножко, чтобы не расслаблялся.
РИА Новости 07:54
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Технологии
Хакеры украли данные 600 тысяч клиентов сервисов Avito и «Юла»
В распоряжении пользователей одного из хакерских форумов оказались данные 600 000 российских пользователей сервисов Avito и «Юла» в которых указаны их адреса и номера телефонов.
Evo-rus.com 04:15
Финансы
Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля
Курс евро в первые 30 минут торгов Московской биржи превысил 83 рубля впервые с 4 мая.
Вести.Ru 03:56
Общество
Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в школах
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил поправки в закон об образовании, касающиеся укрепления воспитательной составляющей, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
РБК 08:11
Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ вчера в 11:21