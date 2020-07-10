Губернатор Челябинской области продлил действующий в регионе в связи с ситуацией с коронавирусом режим повышенной готовности до 26 июля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой главы региона.

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

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