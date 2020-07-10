Коронавирус

ТАССТАССВ Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

Губернатор Челябинской области продлил действующий в регионе в связи с ситуацией с коронавирусом режим повышенной готовности до 26 июля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой главы региона.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

В Челябинской области откроют торговые центры

РИА Новости08:36

Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области

Царьград08:15

Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области. Но есть важные послабления

74.ru08:11

В Челябинской области открываются ТРЦ

Первый областной08:52

Режим повышенной готовности продлили на Южном Урале

Миасский рабочий08:17

Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в регионе

31 канал Челябинска08:13

Что разрешено и что запрещено челябинцам во время карантина. Новый список

URA.Ru08:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

WomanHit.ru 04:10
12
Футбол

Вратарь «Ростова» обменял бесплатные поездки в такси на помощь детям

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:24
Происшествия

СМИ раскрыло детали изнасилования и убийства девочки на Сахалине

7 новостей 02:36
Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
23
Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

РИА Новости 07:05
211
Политика

Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Известия 09:07
263
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
2K
Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
1
Гаджеты

В России начались продажи мониторов Odyssey от Samsung

Дни24 08:27
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
396
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
1
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
61
Технологии

В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой

На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».
Коммерсантъ 08:38
Политика

Песков: Путин и Порошенко не обменивались поздравлениями в 2014 году

Обмена поздравлениями между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:42
Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Технологии

Дуров обвинил Apple и Google в уничтожении стартапов по всему миру

Evo-rus.com 08:24
96
Наука

Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»

«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com 08 июля в 01:21
25
Армия и оружие

Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции

Evo-rus.com 01:41
Общество

Дмитрий Патрушев назвал Брянщину аграрным лидером

Сегодня министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетил проходящую на Брянщине крупнейшую в стране аграрную выставку Всероссийский день поля.
Брянский рабочий 08:46
5
Футбол

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA

Стали известны пары футбольных команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA.
Коммерсантъ 07:13
Армия и оружие

Украина отстрелялась «комплексом унижения» России

В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
24
Общество

Правительство намерено запретить продажу разливного пива

После ужесточения требований к «наливайкам», чиновники намерены запретить и продажу разливного пива в магазинах.
Go64.ru 08:56
Армия и оружие

«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией

«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер вчера в 01:55
288
Общество

Far Cry 6 появился в PS Store с Джанкарло Эспозито на обложке

Стало известно, что в гонконгском PlayStation Store появился Far Cry 6, на обложке которого изображен актер Джанкарло Эспозито, сыгравший в сериалах "Во все тяжкие" и "Мандалорец".
Vprognoze.ru 08:15
Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

«Формула-1» объявила, что Гран-при России состоится на трассе в Сочи в период с 25 по 27 сентября.
RT на русском 05:20
Общество

Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве

Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
3,4K
Авто

В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada

В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.
Известия 05:49
76
Баскетбол

Федерация баскетбола Грузии отреагировала на переход Шенгелии в ЦСКА

Чемпионат вчера в 10:49
Политика

МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное