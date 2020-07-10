Коронавирус
ТАССВ Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля
Губернатор Челябинской области продлил действующий в регионе в связи с ситуацией с коронавирусом режим повышенной готовности до 26 июля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой главы региона.
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Автоспорт
Ландо Норрис потеряет три позиции на старте «Гран-при Штирии»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис оштрафован на три позиции на стартовой решетке «Гран-при Штирии», сообщает RaceFans.
Спорт-Экспресс 08:35
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Происшествия
Губернатор Юты объявил режим ЧС в столице штата
Губернатор Юты Гэри Герберт объявил режим чрезвычайной ситуации в столице штата Солт-Лейк-Сити в связи со вспыхнувшими в городе протестами, сообщает The Hill.
РИА Новости 10:06
Политика
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
РИА Новости 10:46
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Общество
Смертность в Петербурге побила десятилетний рекорд из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге в июне показатель смертности впервые за 10 лет наблюдений превысил семь тысяч человек.
Православие и Мир 05:04
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
Общество
Храм Гроба Господня снова закрыли из-за коронавируса
Православие и Мир 09:23
Политика
В России разъяснили условия возобновления рейсов за границу
Собеседник агентства разъяснил, что соглашения о воздушном сообщении заключены с каждой страной Европейского союза и подразумевают возможность запуска полетов именно в каждую из них по отдельности, а не во все сразу.
Lenta.ru 10:45
Футбол
Матч «Рубина» против «Ростова» перенесли из-за VAR
Домашний матч казанского "Рубина" против "Ростова" в рамках 29-го тура РПЛ перенесен с 15-го на 16 июля, сообщает официальный сайт лиги.
Реальное время 09:32
Общество
«Бессмертный полк» может пройти осенью
Газета.Ru 10:40
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Гаджеты
Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google
Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.
Дни24 08:03
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает новый смартфон с необычным дизайном
Изображения нового необычного устройства обнаружили на сайте Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA).
Astera 10:12
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 11:21
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
Хоккей
Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Футбол
Финал Лиги Европы доиграют в Германии
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) определились пары 1/4 и 1/2 финала, матчи которых пройдут в августе (с 5 по 21) в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф.
Республика Татарстан 08:51
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Ранее внедорожник выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "АвтоВАЗа".
ТАСС 06:46
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
Футбол
Станция метро в Петербурге будет переименована в честь «Зенита»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что станция петербургского метро "Новокрестовская" будет переименована в честь клуба.
Газета.Ru 10:31
Культура
Генри Кавилл рассказал, что повредил глаза из-за съемок в «Ведьмаке»
Исполнитель роли Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix Генри Кавилл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время съемок.
CyberSport.ru 07:44
Политика
На Украине завели еще четыре дела против Порошенко
Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала еще четыре уголовных дела против бывшего президента Петра Порошенко, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы государства.
Газета.Ru 07:57