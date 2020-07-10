Коронавирус

ТАССТАССВ Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

Губернатор Челябинской области продлил действующий в регионе в связи с ситуацией с коронавирусом режим повышенной готовности до 26 июля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой главы региона.
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В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

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Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области. Но есть важные послабления

74.ru08:11

Режим повышенной готовности продлили на Южном Урале

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Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в регионе

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В Челябинской области откроют торговые центры

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В Челябинской области открываются ТРЦ

Первый областной08:52

Что разрешено и что запрещено челябинцам во время карантина. Новый список

URA.Ru08:40
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Общество

В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг

Радужный флаг водрузили перед школой в Петербурге две девушки, одна из которых, предположительно, учится в этом заведении.
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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
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Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

Evo-rus.com 03:02
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Технологии

Facebook устранил неполадки, мешавшие работе приложений по всему миру

Facebook устранил неисправности в программном обеспечении для разработчиков (Facebook SDK), которые привели к неполадкам в работе многих популярных приложений.
Газета.Ru 11:32
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Общество

Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения

Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
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Религия

Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
RT на русском 14:38
Политика

Россия наложила вето на вторую резолюцию Германии и Бельгии по Сирии

Россия и Китай вновь наложили вето в Совете безопасности ООН на резолюцию Бельгии и Германии о доставке гуманитарной помощи в Сирию, пишет РИА Новости.
Радио Sputnik 14:11
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Политика

Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами

Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия 14:27
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Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

РИА Новости 07:05
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Политика

В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования

Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
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Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
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Авто

Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY

Компания Great Wall опубликовала первые официальные снимки нового рамного премиального внедорожник под маркой WEY.
Picsnews.net 11:36
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Происшествия

Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении.
Lenta.ru 07:33
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Авто

«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
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Здоровье

Что нельзя употреблять в пищу при диабете

Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским

Сергей Лазарев, отдыхающий в настоящее время в Сочи, прокомментировал слухи, которые распространяет пресса, о том, что его отношения с Алексом Малиновским заходят за рамки дружеских.
Киноафиша России 04:54
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В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников

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Кино

Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel

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Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
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Футбол

Тренера «Спартака» Тедеско дисквалифицировали на оставшиеся матчи РПЛ

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги по итогам матча 27-го тура против "Локомотива" (1:1).
РБК 11:19
Экономика

Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере

«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении.
RT на русском 13:09
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Происшествия

В Москве экс-сотрудница банка осуждена за хищение 420 млн рублей

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии 29-летнюю Дарью Южакову за мошенничество со средствами клиентов банка на 420 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».
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Путешествия

Попова заявила о беспечности забывших на курортах о COVID-19 россиян

Радость россиян от возможности поехать отдыхать на курорты России приводит к беспечности и несоблюдении мер защиты от коронавирусной инфекции.
РБК 15:26
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Общество

Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

Газета.Ru 12:11
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Собчак описала способы улететь из России вопреки закрытым границам

Телеведущая Ксения Собчак описала способы, с помощью которых ее друзья смогли улететь из России вопреки закрытым из-за коронавируса границам страны.
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Общество

Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
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Авто

В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ

На мощностях Минского моторного завода стартовал выпуск новых дизельных двигателей 4DTI, которые будут устанавливаться на автомобили компаний ГАЗ и УАЗ.
32CARS.ru 07:56
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