Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора. Отмечается, что в области по-прежнему запрещены массовые мероприятия, работа ряда объектов ограничена.
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В Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 21 июня

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