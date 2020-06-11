Коронавирус
RT на русскомВ Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора. Отмечается, что в области по-прежнему запрещены массовые мероприятия, работа ряда объектов ограничена.
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Экономика
Европейцы отказались тратить деньги
Люди отказываются тратить деньги на фоне растущей безработицы и угрозы второй волны пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 12:14
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Экономика
Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
Транспорт
В Курганской области изменили порядок въезда в регион
В Курганской области с 15 июня начнут действовать новые правила въезда на территорию региона.
Уральский меридиан 07:01
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание детских пособий за долги
Клиенты Сбербанка начали жаловаться, что банк списывает с их счетов поступающие детские пособия, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса, в счет погашения долгов.
Невские Новости вчера в 16:05
Происшествия
Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат
РИА Новости 11:18
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области
Актер Ефремов попал в аварию в Москве вечером 8 июня, он не справился с управлением на Смоленской площади и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Захаров.
РБК 11:41
Общество
Новые послабления карантина вводятся на Кубани
Ранее Свободные Медиа сообщали, что губернатор Кубани объявил об отмене красных пропусков для передвижения между городами и районами края с 12 июня.
Свободные Медиа 06:22
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Спорт
Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5
Игромания.ру вчера в 17:29
Гаджеты
Apple представит новый процессор для Mac на WWDC 2020
Американская компания Apple занимается разработкой трех моделей процессоров для Mac, которые может презентовать уже в этом году.
Экономика сегодня вчера в 02:44
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Политика
Евросоюз отказался пускать россиян
Евросоюз отказался пускать россиян на свою территорию после 1 июля — в альянсе рассматривают возможность открыть въезд только для пяти стран.
Lenta.ru 11:14
Происшествия
Бывший глава «Трансфин-М» арестован по делу о мошенничестве
В отношении бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова возбуждено уголовного дела о мошенничестве, следует из картотеки судебных дел.
Коммерсантъ 08:33
Транспорт
Билеты на поезда в Крым по новым маршрутам начнут продавать с 11 июня
Компания "Грандсервисэкспресс", которая является оператором поездов в Крым, с 11 июня начнет продажи билетов на полуостров по новым направлениям, в том числе из Екатеринбурга и Кисловодска.
Газета.Ru вчера в 13:52
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Охлобыстин заявил о двух погибших в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин считает, что в ДТП с участием его коллеги Михаила Ефремова погибли два человека.
URA.Ru 11:48
Технологии
Так выглядит PlayStation 5. Консоль показали в онлайновых магазинах
На сайтах различных онлайновых магазинах открыли предварительные заказы на игровую консоль следующего поколения PlayStation 5, презентация которой может состояться уже сегодня.
iXBT.com 00:55
Армия и оружие
Индия начала массово перебрасывать танки Т-90 на границу с Китаем
В информагентстве Defence Blog сообщают о том, что Индия решила перебросить к границе с КНР большое количество танков Т-90.
Discover24 08:13
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04