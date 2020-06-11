«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора. Отмечается, что в области по-прежнему запрещены массовые мероприятия, работа ряда объектов ограничена.

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

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