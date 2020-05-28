Общество

REGNUMREGNUMВ Челябинской области продлят режим повышенной готовности

Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба. Документ будет официально подписан в ближайшие дни.
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