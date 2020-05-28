Общество
REGNUMВ Челябинской области продлят режим повышенной готовности
Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба. Документ будет официально подписан в ближайшие дни.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 21:46, Ашберн
Происшествия
Пациент: на Сахалине создают риски для заражения коронавирусом
Соавтор ИА Sakh.com по имени Сергей уверен, что на Сахалине создается высокий риск заражения коронавирусом в обсерваторах.
Сахалин.Инфо 21:36
Армия и оружие
Сирийская армия обнаружила у боевиков турецкий беспилотник
«Подразделения САА обнаружили оружие и боеприпасы вооруженных террористических групп и сломанный турецкий беспилотник в ходе обеспечения безопасности освобождённых районов на юге провинции Идлиб», — сказал собеседник агентства.
ИА Красная Весна 10:26
Происшествия
В Минусинске мать убитого младенца нашли по чеку из магазина
Женщина оставила в пакете кассовый чек из магазина. Следователи проверили, как покупатель оплатил покупку.
ТВ-Енисей 21:24
Космос
Предложен способ связи с межзвёздными зондами
Вести.Ru 09:28
Общество
В МЧС предупредили о шторме в Подмосковье 29 мая
В Московской области в пятницу, 29 мая, ожидаются ливни и град. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.
Известия 19:59
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Происшествия
В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК 20:51
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Коммерсантъ 10:56
Общество
В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки
"В некоторых регионах страны жара закончилась: на территории Томской области возможны заморозки до минус 3 градусов, в Алтае - до минус 2, в южных районах Красноярского края - до минус 5", - приводит слова Вильфанда ТАСС.
Московский Комсомолец 16:24
Единоборства
Гэтжи рассказал о тактике на бой с Хабибом Нурмагомедовым
Metaratings 03:00
Наука
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории стала пропажа озона
По сообщению ToDay News Ufa, палеонтологи сообщили журналу Science Advances, что животные могут вымереть из-за снижения концентрации озона в атмосфере планеты.
Evo-rus.com 13:20
Экономика
Даже если все запретят: эксперт рассказал, какой российский груз останется в Прибалтике
Ведущие российские производители удобрений – "Уралхим", "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – управляют терминалами для перевалки в портах стран Прибалтики и Финляндии, и они продолжат экспортировать свою продукцию через них в ближайшие годы, уверен Антонов.
Sputnik Латвия 08:02
Хоккей
НХЛ подтвердила 9-й «Морис Ришар» Овечкина
У капитана «Кэпиталз» уже девять подобных наград. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который брал один трофей столько раз.
Спорт-Экспресс 12:20
Футбол
Сезон в Италии возобновится 13 июня
Чемпионат Италии возьмет рестарт 20 июня, а ответные полуфинальные матчи Кубка страны состоится неделей ранее.
ProstoProSport 14:45
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
Происшествия
В Якутске заведено дело о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых
В Якутске по материалам проверки городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту заражения коронавирусной инфекцией пожилых постояльцев частного пансионата "Доверие".
Российская газета 21:38
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 16:53
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту
Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24
Экономика
Сахалинский бизнес еще может успеть заявиться на федеральную помощь
1 июня завершается прием заявок на субсидии за апрель малому и среднему бизнесу.
Сахалин.Инфо 21:27
Кино
Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер
Evo-rus.com вчера в 09:19
Общество
Иркутский нейрохирург Александр Семёнов стал Заслуженным врачом России
Звание Заслуженного врача России присвоено врачу Иркутской городской клинической больницы N3 Александру Семёнову.
ИркСиб 07:52
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Политика
Сергей Левченко заявил о готовности участия в губернаторских выборах
Сергей Левченко заявил о готовности участвовать в выборах губернатора Иркутской области, которые состоятся осенью 2020 года.
Твой Иркутск 05:53