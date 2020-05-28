Коронавирус
Российская газетаВ Челябинской области произошел скачок заболеваемости COVID-19
COVID-19 стал для него сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больного. Из больниц выписали 49 человек. Таким образом, общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 1106.
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Политика
CNN: Пентагон уведомил Конгресс об успехах Киева в борьбе с коррупцией
Представители Пентагона уведомили Конгресс Соединенных Штатов о том, что Киев добился успехов в борьбе с коррупцией, что якобы позволяет американской стороне осуществить поставки Украине военной техники на $125 млн.
Газета.Ru 00:47
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Экономика
Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей
Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».
Ведомости вчера в 17:15
Экономика
Совет директоров «Мостотреста» рекомендовал не выплачивать дивиденды
В ноябре прошлого года совет директоров "Мостотреста" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 11,29 рубля на акцию, а всего на выплату дивидендов было предложено направить 3,186 миллиарда рублей с учетом того, что за девять месяцев 2019 года чистая прибыль общества составила 4,958 миллиарда рублей.
РИА Новости 25 мая в 08:34
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Здоровье
Томские власти объяснили, почему не называют конкретные очаги заболевания коронавирусом в регионе
Заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев объяснил, почему власти не называют конкретные очаги заболевания на территории Томской области.
Вести-Томск 01:15
Политика
Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам
Российский президент Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
URA.Ru 26 мая в 16:15
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции, следует из указа мэра города Сергея Собянина.
Коммерсантъ вчера в 13:00
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Общество
Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры
Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества.
Российская газета 01:44
Шоу-бизнес
Елена Воробей оценила степень «безденежья» артистов
РИА Новости 01:47
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Общество
Российский врач с коронавирусом приняла сотню пациентов
Врач-педиатр из Тындинской районной больницы (Амурская область) приняла около сотни пациентов до того, как получила положительный результат теста на коронавирус.
Lenta.ru 01:34
Политика
Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение
Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
Ведомости вчера в 17:12
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Хоккей
Предварительная дата начала сезона КХЛ — 2 сентября
КХЛ на официальном сайте уведомила о предварительной дате начала сезона-2020/21. Дата старта сезона назначена на 2 сентября.
Спорт-Экспресс вчера в 10:19
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Общество
Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни
РИА Новости вчера в 11:42
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 65 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 26 мая выявлено 65 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 26 мая в 01:38
Игры
Sony обновила сайт PlayStation 5
Vevby.ru вчера в 16:19
Кино
Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе
Piter.tv вчера в 07:56
Общество
В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров
Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
Происшествия
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00