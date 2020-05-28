Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Челябинской области произошел скачок заболеваемости COVID-19

COVID-19 стал для него сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больного. Из больниц выписали 49 человек. Таким образом, общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 1106.
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В Челябинской области — рекордный скачок числа заболевших коронавирусом за сутки. Умерли два человека

74.ru02:18

В Челябинской области отмечен резкий скачок заболеваемости ковидом

Polit74.ru02:36

В Челябинской области резкий скачок заболевших коронавирусом — плюс 148 за сутки

Pchela.News02:28

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 мая 2020 года: рекордный прирост и новые жертвы

КП - Челябинск02:18

Стабильность – только в росте. За сутки в Магнитогорске ковид подтвердили у 25 человек

Верстов.Инфо03:16

Скачок вверх. 148 больных коронавирусом зарегистрировано за прошедшие сутки

Первый областной02:33

В Челябинской области зафиксировали почти 150 новых случаев COVID-19

Магсити7402:20
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Политика

CNN: Пентагон уведомил Конгресс об успехах Киева в борьбе с коррупцией

Представители Пентагона уведомили Конгресс Соединенных Штатов о том, что Киев добился успехов в борьбе с коррупцией, что якобы позволяет американской стороне осуществить поставки Украине военной техники на $125 млн.
Газета.Ru 00:47
Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
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Экономика

Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей

Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».
Ведомости вчера в 17:15
Экономика

Совет директоров «Мостотреста» рекомендовал не выплачивать дивиденды

В ноябре прошлого года совет директоров "Мостотреста" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 11,29 рубля на акцию, а всего на выплату дивидендов было предложено направить 3,186 миллиарда рублей с учетом того, что за девять месяцев 2019 года чистая прибыль общества составила 4,958 миллиарда рублей.
РИА Новости 25 мая в 08:34
Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Здоровье

Томские власти объяснили, почему не называют конкретные очаги заболевания коронавирусом в регионе

Заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев объяснил, почему власти не называют конкретные очаги заболевания на территории Томской области.
Вести-Томск 01:15
Политика

Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам

Российский президент Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
URA.Ru 26 мая в 16:15
6,8K
Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
2K
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции, следует из указа мэра города Сергея Собянина.
Коммерсантъ вчера в 13:00
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
160
Общество

Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества.
Российская газета 01:44
6
Шоу-бизнес

Елена Воробей оценила степень «безденежья» артистов

РИА Новости 01:47
2
Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
415
Общество

Российский врач с коронавирусом приняла сотню пациентов

Врач-педиатр из Тындинской районной больницы (Амурская область) приняла около сотни пациентов до того, как получила положительный результат теста на коронавирус.
Lenta.ru 01:34
5
Политика

Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение

Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
Ведомости вчера в 17:12
2
Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 26 мая в 17:00
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Хоккей

Предварительная дата начала сезона КХЛ — 2 сентября

КХЛ на официальном сайте уведомила о предварительной дате начала сезона-2020/21. Дата старта сезона назначена на 2 сентября.
Спорт-Экспресс вчера в 10:19
Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни

РИА Новости вчера в 11:42
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1,2K
Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 65 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 26 мая выявлено 65 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 26 мая в 01:38
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Игры

Sony обновила сайт PlayStation 5

Vevby.ru вчера в 16:19
Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Piter.tv вчера в 07:56
8
Общество

В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров

Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
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Происшествия

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
10
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Единоборства

Гэтжи рассказал, как будет действовать в бою с Нурмагомедовым

Чемпионат 02:39
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