Коронавирус
Российская газетаВ Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа
Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области. В регионе действуют послабления, но самоизоляция для пожилых, масочный режим и социальная дистанция до сих пор в силе.
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Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Общество
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа.
Интерфакс 06:34
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Авто
Компания BMW представила лимитированную серию внедорожника BMW X7
Компания BMW представила специальную версию кроссовера BMW X7 – Dark Shadow Edition с уникальным дизайном экстерьера и расширенным оснащением.
Автоновости дня 04:25
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08
Происшествия
ЧП. Охранник краснодарской больницы пообещал «сломать голову» пациенту
До драки дело не дошло, хотя сотрудник ЧОП, как видно на сделанной записи, настойчиво призывал пациента выяснить отношения на кулаках.
Вести.Ru 04:46
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Общество
Первый с 1934 года намаз начался в Айя-Софии
Первый с 1934 года пятничный намаз начался в соборе Святой Софии, статус которой в июле был изменен с музея на мечеть.
ТАСС 06:52
Политика
Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа
Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала, обвиняемого анее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ведомости 06:24
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Футбол
Гомес сравнил Роналду с красивой куклой
ГЛАС.RU 06:12
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Футбол
Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа
Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 01:12
Общество
О покупке ранних арбузов рассказала агроном
Агроном Елизавета Тихонова заявила радио Sputnik, что «обкалывать» плоды нитратами невозможно, так как такое воздействие их убьет.
Live24 02:15
Гаджеты
Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake
Оказалось, что Android 11, запуск которой ожидается позднее в этом году, носит внутреннее имя Red Velvet Cake (торт «Красный бархат»).
3DNews 06:18
Здоровье
На Среднем Урале зарегистрировано 248 новых случаев COVID-19
Екатеринбург, 24 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Свердловской области по официальным данным за 23 июля было зафиксировано 248 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:36
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
Общество
Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске
Совфед обратится в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы было проведено разбирательство о причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты.
РИА Новости 05:05
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
РБК вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело вчера в 11:13
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Энергетика
НОВАТЭК поставил первую партию СПГ в Японию по СМП
НОВАТЭК сообщил о первой поставке сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Ямал СПГ" в Японию по восточному маршруту Северного морского пути, которую осуществило дочернее общество компании NOVATEK Gas & Power Asia Pte.
АК&М 03:26
Политика
Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Американский сенат одобрил свою версию бюджета Пентагона на 2021 финансовый год. 2021 финансовый год начнется 1 октября текущего 2020 года.
ПРАЙМ 02:16
Экономика
Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб на кешбэк за покупку туров по России.
Rambler News Service 22 июля в 08:31
Политика
Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Ранее в июле штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Известия 06:15