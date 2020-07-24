Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области. В регионе действуют послабления, но самоизоляция для пожилых, масочный режим и социальная дистанция до сих пор в силе.

В Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа

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