Общество
Российская газетаВ Челябинской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области продлен до 30 апреля. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил в пятницу на брифинге в правительстве региона.
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Политика
Песков: Тактика борьбы с коронавирусом в России остается прежней
План по борьбе с пандемией коронавируса в стране не меняется, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская газета 06:50
Общество
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу
В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
Экономика
S&P понизило прогноз по мировому ВВП в 2020 году
ВВП Индии замедлит рост до 1,8% (вместо роста до 3,6%), в 2021 году вырастет на 7,5 %.
Коммерсантъ вчера в 22:39
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
SMINEWS вчера в 01:20
Общество
Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
Экспресс газета 01:47
Политика
Президент Путин сегодня выступит с новым обращением
Президент России Владимир Путин после 15 часов по Москве выступит с обращением. Оно будет оглашено перед совещанием с правительством.
Все новости (Нижний Тагил) 15 апреля в 06:02
Общество
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж вчера в 04:54
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
Музыка
Продюсер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в плагиате
Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил народных артистов Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в плагиате и назвал «ворюгами».
ИА Красная Весна 02:06
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 05:28
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные
В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
Кино
Режиссер «Заражения» займется восстановлением кинопроизводства в США
Автор фильма-катастрофы «Заражение» Стивен Содерберг возглавил комитет Гильдии режиссеров США по восстановлению кинопроизводства в стране, пишет издание Variety со ссылкой на заявление организации.
Rambler News Service 06:56
Армия и оружие
Киев обвинил Кремль в подготовке диверсантов под видом карантина
Киев выдвинул обвинил Москву в подготовке диверсионных групп на территории Донбасса, прикрывая это карантинными мерами для противодействия коронавирусной инфекции, передаёт УНИАН.
ИА Новороссия 07:02
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
Независимые депутаты потребовали от президента выплатить каждому гражданину РФ по 25 тыс. рублей
Ассоциация независимых депутатов России призвала правительство выплатить из федерального бюджета финансовую помощь всем гражданам РФ в размере 25 тыс. на взрослого и 15 тыс. рублей на ребенка.
Агентство Телеграф 06:16
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс вчера в 13:51
Технологии
Обновления Windows 10 станут модульными
По данным издания, Microsoft проводит закрытое тестирование, в рамках которого новые функции пользователи смогут скачивать и устанавливать как приложения - из магазина Microsoft Store.
Вести.Ru 03:19
Музыка
Little Big выступят на телеконцерте «Евровидения» в мае
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Правительство Японии раздаст гражданам по 100 тысяч иен
Сегодня, 15 апреля 2020 года, стало известно, что правительство Японии рассматривает возможность единовременной выплаты гражданам в размере 100 тысяч иен ($930) на каждого в качестве поддержки в условиях пандемии китайского коронавируса.
Саминвестор 15 апреля в 07:13
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Армия и оружие
Новые фрегаты смогут нести по 24 гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Новые фрегаты смогут нести по 24 гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом журналистам "ТАССа" рассказал собственный источник.
Piter.tv 03:24