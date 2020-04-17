Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области продлен до 30 апреля. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил в пятницу на брифинге в правительстве региона.

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля

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