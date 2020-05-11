По словам Алексея Текслера, ситуация в регионе остается напряженной. Как сообщала «Губерния», на утро понедельника, 11 мая, в регионе подтвердили 1232 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 94 новых случая за сутки. Больных коронавирусом – 910 человек.

В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

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