В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая. Школьники также остаются на дистанционном обучении. Об этом сегодня, 11 мая, в прямом эфире на своей странице в Инстаграме заявил губернатор Алексей Текслер.

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

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