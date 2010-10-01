Коронавирус
Челябинск СегодняВ Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая. Школьники также остаются на дистанционном обучении. Об этом сегодня, 11 мая, в прямом эфире на своей странице в Инстаграме заявил губернатор Алексей Текслер.
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Политика
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Михаила Мишустина
Как пишет ТАСС, о состоянии главы правительства рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.
Псковское агентство информации 15:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Здоровье
В Петербурге за работу с коронавирусом доплатили 9400 медикам
Санкт-Петербург, 11 мая 2020, 19:17 — REGNUM В Петербурге выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь больным COVID-19, уже начислены более чем 9400 сотрудникам на сумму 149,1 млн рублей.
REGNUM 12:17
Футбол
Медведев: РПЛ примет решение о судьбе текущего сезона до 27 мая
Руководство российской премьер-лиги (РПЛ) примет решение о судьбе текущего сезона до 27 мая.
МК-Спорт 06:51
Футбол
Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня
Отмечается, с 1 июня будет разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия при закрытых трибунах.
Vprognoze.ru 13:20
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Общество
Путин поручил удвоить пособие по уходу за ребенком
В два раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком.
Российская газета 09:49
Общество
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Здоровье
В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов
Более 320 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 55 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 02:40
Общество
В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая
Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.
REGNUM 05:35
Политика
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов озвучил размер пенсии
Gazeta.SPb 17:37
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
Актуальные Новости 08:41
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
Общество
В США от последствий COVID-19 умерли более 80 тысяч человек
В США число умерших от последствий коронавирусной инфекции 11 мая превысило 80 000 человек.
Ведомости 17:55
Технологии
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10
Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition протестировали
Предполагается, что данный процессор может быть мобильным представителем семейства Renoir на архитектуре Zen 2. Отмечается, что процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition очень похож на Ryzen 7 4800U с TDP 15 Вт, превосходя данную модель по максимальной частоте на 100 МГц.
Vevby.ru 18:15
Политика
За что компания из США выплатила Тимошенко $11 млн
Источники газеты The New York Times отмечают, что после такого заявления Skadden выплатила Юлии Тимошенко и Сергею Власенко ее адвокату, "$11 млн или больше", чтобы избежать возможного с их сторон иска.
DixiNews 13:49
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Как сообщают «Известия», Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам.
Тверские ведомости 06:06
Футбол
ЦСКА вновь интересуется защитником «Крузейро» Кака
Защитник «Крузейро» Кака может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает UOL.
Чемпионат 16:02
Космос
Зонд Juno раскрыл механизм зарождения молний на Юпитере
МИР 24 08 мая в 09:04
Кино
5 фильмов о Великой Отечественной войне и человеке
РБК 09 мая в 03:20
Авто
Внедорожник Kia Mohave получил новую версию Gravity
Компания Kia представила в Южной Корее новую версию внедорожника Mohave - Gravity.
За рулем Кубань 08 мая в 15:01
Общество
Собянин назвал условия для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране перечислил пять условий, при которых можно будет вернуться к нормальной жизни в условиях пандемии.
Известия 17:49
Игры
Blizzard может представить обновленную Diablo II уже в этом году
Blizzard Entertainment планирует в скором времени выпустить обновленную версию культовой игры Diablo II, сообщает французское издание ActuGaming со ссылкой на источник, близкий к компании.
NewInform вчера в 13:09
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Политика
США хотят обвинить КНР в попытках похитить информацию о вакцине
Ранее представители административного аппарата Дональда Трампа не раз объявляли о том, что считают Китай одним из виновников нарушения прав компаний США на соответствующую интеллектуальную собственность.
Live24 15:25