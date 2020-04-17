Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области продлен до 30 апреля, заявил губернатор региона Алексей Текслер.

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до конца апреля

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