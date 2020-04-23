с чего всё началось

В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на губернатора региона Алексея Текслера. Уточняется, что резкий рост произошел из-за выявленного очага в городской больнице Златоуста.

Экономика Путин оценил помощь банков россиянам Президент России Владимир Путин оценил помощь, которую банки оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса. 24

Политика Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний «Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства. 377

Общество Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками. 62

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 412

Авто АвтоВАЗ проведет собственный «автосалон» В Сети появилась информация о том, что Московский автосалон, который был запланирован на конец этого лета, был отменен. 2

Политика Симоньян предрекла возвращение Одессы в состав России ФАН связался с Маргаритой Симоновной и обсудил возможность возвращения Одессы как минимум в русское смысловое пространство, а как максимум — в состав России.

Футбол УЕФА установил крайний срок завершения национальных чемпионатов На заседании исполнительного комитета УЕФА, которое состоялась сегодня, 23 апреля, был назван крайний срок, к которому должны быть завершены все внутренние чемпионаты, сообщает Sport Mediaset.

Общество Наказание за преступления в отношении пенсионеров могут ужесточить Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов выступил в поддержку инициативы о признании преступлений в отношении пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. 38

Здоровье Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ Уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России понизился с 406 до 321 случая на 100 тыс. населения. 378

Экономика Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет. 109

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 2,5K

Общество Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. 3

Армия и оружие Глава МВД Ливии обвинил ЧВК Вагнера в применении химического оружия Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu. 6

Политика Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике. 7

Общество Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19. 1K

Происшествия Россиянин задушил и замуровал коллегу в подвале хлебозавода В причастности к убийству заподозрен коллега погибшей. По версии следствия, 4 апреля он задушил потерпевшую в подвале и спрятал там тело. 2

Экономика «Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию. 13

Общество После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей. 113

Экономика Центробанк допустил отток вкладов Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%). 172