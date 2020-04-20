На фоне старой болезни коронавирус дал осложнения, именно выраженность этих осложнений привела к смерти пациента. По данным регионального штаба, в Челябинской области выявлено за 14 новых инфицированных граждан. Число заболевших выросло до 97.

В Челябинской области с коронавирусом умер первый пациент

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