В Челябинской области скончалась еще две пожилых женщины с подтвержденным диагнозом коронавируса. Число выявленных случаев заболевания за сутки достигло 1333, сообщили в среду в региональном минздраве.

В Челябинской области скончались еще два пациента с COVID-19

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Происшествия В Иркутской нефтяной компании 23 вахтовика заразились коронавирусом В пресс-службе Иркутской нефтяной компании (ИНК) сообщили, что 23 вахтовика заразились коронавирусом на производственных объектах на севере Приангарья.

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