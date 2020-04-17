Решением губернатора Челябинской области режим обязательной самоизоляции в регионе продляется до 30 апреля включительно.

В Челябинской области снова продлили режим самоизоляции

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