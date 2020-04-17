Общество

Радио Business FM ЧелябинскРадио Business FM ЧелябинскВ Челябинской области снова продлили режим самоизоляции

Решением губернатора Челябинской области режим обязательной самоизоляции в регионе продляется до 30 апреля включительно.
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Самоизоляция закончилась. Но только для губернатора Челябинской области Алексея Текслера

Верстов.Инфо03:55

Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Главный ориентир — количество заболевших»

КП - Челябинск03:07

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлили до 30 апреля

31 канал Челябинска03:34

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен

Polit74.ru03:26

Режим самоизоляции в регионе продлён до 30 апреля

Первый областной03:18

В Челябинской области продлили режим обязательной самоизоляции

РИА Новости03:40

Алексей Текслер продлил режим самоизоляции в Челябинской области

74.ru03:05
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Пензенской области выросло до 119

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина предоставила оперативную информацию по зараженным коронавирусной инфекцией на утро 17 апреля.
Пенза-взгляд 02:54
Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области

По факту беспорядков СК завел два новых уголовных дела: по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии), ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).
РБК 04:23
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Общество

Десятки кадетов и преподавателей Нахимовского училища заразились коронавирусом

Вечерняя Москва 02:42
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Происшествия

Мэр города Данилова Ярославской области погиб при пожаре

ТАСС 03:25
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Происшествия

В Липецкой области коронавирус выявили еще у 11 человек

В Липецкой области сегодня, 16 апреля, коронавирус выявлен еще у 11 человек, сообщили в оперативном штабе Липецкой области.
ГТРК Липецк вчера в 04:05
Общество

В Тульской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом в Тульской области увеличилось на 25 человек.
Тульская пресса 04:24
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Экономика

Продажи ПИК упали на 65%, заявил глава компании

Продажи крупнейшего российского застройщика жилья ПИК упали в первой половине апреля на 65%, а к концу месяца могут снизиться на 70%, заявил глава компании Сергей Гордеев во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.
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Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
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Энергетика

Цена на нефть марки WTI упала ниже 19 долларов впервые с 2002 года

На торгах утром 17 апреля стоимость эталонной марки нефти Brent опустилась до 27,82 доллара за баррель, североамериканская WTI по 18,55 доллара за баррель.
Российская газета 03:35
Экономика

Роскачество бесплатно сертифицирует органические продукты

Сертифицировать свою продукцию производители органики должны по требованию закона «Об органической продукции», который вступил в силу в России с 1 января 2020 года.
РБК 03:47
Общество

В калужских школах отменили ВПР

Ранее, напомним, сообщалось, когда в школах Калужской области завершится учебный год.
Калужский перекресток вчера в 08:42
Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 11:08
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Общество

Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей

По словам главврача, резервы в больнице почти исчерпаны.
РБК 02:25
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Общество

Ростовчане смогут сдать платный тест на коронавирус

Василий Голубев рассказал, когда у жителей региона появится возможность сдать платный тест на коронавирус.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:31
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Общество

В Иркутске на карантин отправили собаку, посетившую с хозяином Таиланд

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, первым таким питомцем стала собака породы шпиц, съездившая недавно с хозяином в Бангкок.
Российская газета 03:41
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Общество

В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

По последним данным в Татарстане выявлено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Kazanfirst.ru 04:25
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Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4069. Всего в стране диагностировано 32 007случаев заболевания.
Авторадио 03:54
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Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
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Политика

Лукашенко увидел «лучик надежды» в ситуации с коронавирусом

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Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках

В Краснодаре акушерку одного из местных роддомов Наталью Космынину уволили за шутку о медицинских масках.
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Футбол

В Италии зрителям запретят посещать стадионы до марта 2021 года

Итальянские фанаты не смогут посещать игры до марта 2021 года.
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Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
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Здоровье

В Саратовской области из-за коронавируса Ершов закрыли на карантин

В связи с распространением коронавирусной инфекции по территории Саратовской области губернатор Валерий Радаев принял решение о закрытии на карантин города Ершов.
АиФ Саратов 04:26
Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
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Общество

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
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Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
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Экономика

Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
RT на русском вчера в 15:43
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
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