Общество
Радио Business FM ЧелябинскВ Челябинской области снова продлили режим самоизоляции
Решением губернатора Челябинской области режим обязательной самоизоляции в регионе продляется до 30 апреля включительно.
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Общество
Число заболевших коронавирусом в Пензенской области выросло до 119
Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина предоставила оперативную информацию по зараженным коронавирусной инфекцией на утро 17 апреля.
Пенза-взгляд 02:54
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области
По факту беспорядков СК завел два новых уголовных дела: по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии), ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).
РБК 04:23
Общество
Десятки кадетов и преподавателей Нахимовского училища заразились коронавирусом
Вечерняя Москва 02:42
Происшествия
В Липецкой области коронавирус выявили еще у 11 человек
В Липецкой области сегодня, 16 апреля, коронавирус выявлен еще у 11 человек, сообщили в оперативном штабе Липецкой области.
ГТРК Липецк вчера в 04:05
Общество
В Тульской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом в Тульской области увеличилось на 25 человек.
Тульская пресса 04:24
Экономика
Продажи ПИК упали на 65%, заявил глава компании
Продажи крупнейшего российского застройщика жилья ПИК упали в первой половине апреля на 65%, а к концу месяца могут снизиться на 70%, заявил глава компании Сергей Гордеев во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 10:40
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала ниже 19 долларов впервые с 2002 года
На торгах утром 17 апреля стоимость эталонной марки нефти Brent опустилась до 27,82 доллара за баррель, североамериканская WTI по 18,55 доллара за баррель.
Российская газета 03:35
Экономика
Роскачество бесплатно сертифицирует органические продукты
Сертифицировать свою продукцию производители органики должны по требованию закона «Об органической продукции», который вступил в силу в России с 1 января 2020 года.
РБК 03:47
Общество
В калужских школах отменили ВПР
Ранее, напомним, сообщалось, когда в школах Калужской области завершится учебный год.
Калужский перекресток вчера в 08:42
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 11:08
Общество
Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей
По словам главврача, резервы в больнице почти исчерпаны.
РБК 02:25
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Ростовчане смогут сдать платный тест на коронавирус
Василий Голубев рассказал, когда у жителей региона появится возможность сдать платный тест на коронавирус.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:31
Общество
В Иркутске на карантин отправили собаку, посетившую с хозяином Таиланд
Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, первым таким питомцем стала собака породы шпиц, съездившая недавно с хозяином в Бангкок.
Российская газета 03:41
Общество
В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом
По последним данным в Татарстане выявлено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Kazanfirst.ru 04:25
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4069. Всего в стране диагностировано 32 007случаев заболевания.
Авторадио 03:54
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Общество
Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках
В Краснодаре акушерку одного из местных роддомов Наталью Космынину уволили за шутку о медицинских масках.
Взгляд.ру 02:17
Футбол
В Италии зрителям запретят посещать стадионы до марта 2021 года
Итальянские фанаты не смогут посещать игры до марта 2021 года.
Vprognoze.ru 04:03
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Здоровье
В Саратовской области из-за коронавируса Ершов закрыли на карантин
В связи с распространением коронавирусной инфекции по территории Саратовской области губернатор Валерий Радаев принял решение о закрытии на карантин города Ершов.
АиФ Саратов 04:26
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Общество
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Экономика
Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
RT на русском вчера в 15:43
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35