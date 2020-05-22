В Челябинской области скончалась еще одна пациентка с коронавирусом. 75-летняя женщина имела сердечно-легочную недостаточность. COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больной, сообщили в пятницу в региональном минздраве.

В Челябинской области умер 25-й пациент с COVID-19

Происшествия На Украине задержали подозреваемого в убийстве семи рыбаков Житомир, Украина, 22 мая 2020, 09:27 — REGNUM В Житомирской области произошло массовое убийство, написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

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Общество Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020 Москва, 21 мая 2020, 17:34 — REGNUM ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 20 июля. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора. 145

Общество Петербургским льготникам начислили единовременную выплату Петербуржцам льготных категорий начислена единовременная выплата, заявил губернатор Александр Беглов в ходе заседания координационного штаба при полномочном представителе президента по борьбе с коронавирусом на территории Северо-Западного федерального округа. 24

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Авто В России отзывают кроссоверы Volkswagen Touareg Touareg Стало известно, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило об отзывной кампании Volkswagen Touareg. 23

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Происшествия В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.

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