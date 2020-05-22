Коронавирус
Российская газетаВ Челябинской области умер 25-й пациент с COVID-19
В Челябинской области скончалась еще одна пациентка с коронавирусом. 75-летняя женщина имела сердечно-легочную недостаточность. COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больной, сообщили в пятницу в региональном минздраве.
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Происшествия
На Украине задержали подозреваемого в убийстве семи рыбаков
Житомир, Украина, 22 мая 2020, 09:27 — REGNUM В Житомирской области произошло массовое убийство, написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 02:27
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей.
RT на русском вчера в 18:20
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы
Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
РИА Новости вчера в 12:45
Общество
В России назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты
Москва, 22 мая 2020, 06:53 — REGNUM Российские абитуриенты в каждом пятом случае связывают свою учёбу с информационными технологиями — 20% выпускников школ планируют поступить на соответствующие факультеты в вузах.
REGNUM вчера в 23:53
Общество
Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020
Москва, 21 мая 2020, 17:34 — REGNUM ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 20 июля. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
REGNUM вчера в 10:34
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Общество
Петербургским льготникам начислили единовременную выплату
Петербуржцам льготных категорий начислена единовременная выплата, заявил губернатор Александр Беглов в ходе заседания координационного штаба при полномочном представителе президента по борьбе с коронавирусом на территории Северо-Западного федерального округа.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru 20 мая в 11:29
Экономика
Американские миллиардеры во время пандемии увеличили состояние на 15%
Американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:29
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Технологии
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Энергетика
Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
ТАСС вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе
Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
Общество
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
В Алтайском крае выявили 1111 носителей коронавируса, девять погибли
Только за последние сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса, а общее число положительных тестов составляет уже 1111.
REGNUM вчера в 01:11
Авто
В России отзывают кроссоверы Volkswagen Touareg
Touareg Стало известно, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило об отзывной кампании Volkswagen Touareg.
32CARS.ru 20 мая в 15:20
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Авто
Отмена пошлин вызвала в РФ падение цен на электромобили
В Сети появилась информация о том, что концерн Jaguar Land Rover сообщил о снижении розничных цен на электрокроссовер Jaguar I-Pace на рынке нашей страны.
32CARS.ru 19 мая в 13:15
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 20 мая в 10:24
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Происшествия
В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома
Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.
Газета.Ru 01:45
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Футбол
Чемпионат Испании возобновится 12 июня севильским дерби
Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что 12 июня является ориентировочной датой возобновления чемпионата Испании.
Soccer.ru вчера в 20:54