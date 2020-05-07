Ранее сообщалось, что за время пандемии в регионе умерло восемь человек, из них пять - от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее). В Челябинской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая будет действовать обязательный масочный режим.

В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом

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