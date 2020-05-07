Коронавирус
РИА НовостиВ Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
Ранее сообщалось, что за время пандемии в регионе умерло восемь человек, из них пять - от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее). В Челябинской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая будет действовать обязательный масочный режим.
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Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Общество
Собянин: в Москве коронавирусом болеют около 300 тыс. человек
В Москве коронавирусом реально заразились около 300 тыс. человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 05:25
Происшествия
В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек
Погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 04:44
Хоккей
Форвард Никита Тертышный возвращается в «Трактор»
В прошлом сезоне нападающий Никита Тертышный провел за «Трактор» 10 матчей, за «Челмет» — 28 матчей и набрал 15 (6+9) очков.
Челябинский обзор 05:07
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
Спрогнозирован «незаметный» пик эпидемии коронавируса в России
Выраженного пика распространения новой коронавирусной инфекции в России может не быть, он будет незаметным.
Lenta.ru 05:30
Кино
RT покажет 75-летие Великой Победы по всему миру в эфире и онлайн
В день 75-летия победы в Великой Отечественной войне телеканал RT представит полную версию документального фильма «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага» и проведёт спецэфир на всех языковых версиях канала.
RT на русском 03:00
Политика
Германия передаст России данные о тысячах пленных времен ВОВ
Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 05 мая в 20:04
Общество
Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу
В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
Космос
Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра
Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра. Она располагается на расстоянии около тысячи световых лет от нашей планеты.
Ferra вчера в 14:09
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев
Председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис в интервью CNBC заявил, что падение нефтяных цен "расчетливой попыткой" убить сланцевую индустрию США.
Вести.Ru 00:58
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Политика
Польша откладывает президентские выборы
Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru вчера в 18:45
Политика
Журналисту RT в Венесуэле угрожали после заявлений о наемниках из США
Корреспонденту Russia Today в Венесуэле Эрике Ортега начали поступать угрозы после публикации в социальной сети Twitter о бывших спецназовцах из США и вторжении в латиноамериканскую страну.
ФАН 01:56
Армия и оружие
СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам в Донбассе
Российские следователи установили причастность двух полковников Вооружённых сил Украины (ВСУ) к обстрелам мирных поселений в Донбассе, где погибли женщина и были ранены трое детей и мужчина.
News.ru 05:34
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Экономика
Uniper отчиталась об инвестициях в «Северный поток-2»
Германский концерн Uniper направил на финансирование проекта "Северный поток-2" примерно 700 млн евро из обещанной суммы в 950 млн евро и верит в завершение проекта.
Вестник Кавказа 04:03
Шоу-бизнес
Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву
Телеведущая Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографии пятилетней давности.
Вечерняя Москва вчера в 15:51
Гаджеты
Поддержка двух SIM-карт 5G, 144 Гц и максимальная производительность. Представлена флагманская SoC MediaTek Dimensity 1000+
Dimensity 1000+ не только поддерживает ведущую технологию 5G, но и является первой в мире однокристальной системой, которая может работать с двумя SIM-картами 5G.
iXBT.com 04:40
Общество
На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом
На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
Футбол
Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
Экономика
Свыше 100 долгостроев завершат после докапитализации Фонда дольщиков
Порядка 115 проблемных домов в 24 регионах России смогут достроить в срок благодаря докапитализации Фонда защиты прав дольщиков, сообщил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе совещания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 10:26
Авто
Land Rover вывела на испытания новый Defender с мотором V8
Land Rover вывел на дорожные испытания новый Defender с V8.
Тарантас Ньюс вчера в 13:27
Общество
В Челябинске ко Дню Победы установили арт-объект с ошибками
Эхо Москвы в Челябинске 05:50
Общество
1564 случая коронавирусной инфекции подтверждено в Калужской области
По состоянию на 7 мая, общее количество выявленных случаев заболевания в регионе составляет 1564.
Аргументы и Факты - Калуга 05:26
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55