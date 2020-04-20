Пациент прибыл из Москвы, его выписали из столичного медицинского центра как паллиативного больного. Об этом на онлайн-брифинге журналистам рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В Челябинской области зарегистрировано 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Челябинской области умер первый пациент с коронавирусом

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,7K

Общество «Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости».

Происшествия На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 73

Общество Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 730

Политика Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 97

Происшествия Красноярскую офтальмологическую больницу закрыли на карантин Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П. Г. Макарова, известная среди жителей региона как глазной центр, закрыта на карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Здоровье Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно. 68

Происшествия На Ямале мужчина поджег свою сестру В Тарко-Сале мужчина поссорился с молодой родственницей, облил бензином, а потом рядом с ней закурил.

Общество Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24. 46

Происшествия В Липецкой области умер второй пациент с подтвержденным COVID-19 Вторая пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Липецкой области, сообщает в понедельник местная администрация.