Коронавирус
Коммерсантъ ЧелябинскВ Челябинской области умер первый пациент с коронавирусом
Пациент прибыл из Москвы, его выписали из столичного медицинского центра как паллиативного больного. Об этом на онлайн-брифинге журналистам рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В Челябинской области зарегистрировано 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости».
РБК 05:59
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Общество
В Самарской области выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 20 апреля 2020, 11:14 — REGNUM 16 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Самарской области.
REGNUM 04:14
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Шоу-бизнес
Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце
Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
Слово и Дело 18 апреля в 10:08
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Происшествия
Власти Москвы назвали причину смерти москвички у подъезда
РИА Новости 05:58
Политика
Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
Происшествия
Красноярскую офтальмологическую больницу закрыли на карантин
Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П. Г. Макарова, известная среди жителей региона как глазной центр, закрыта на карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 04:53
Политика
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
Общество
Постановление о максимальных выплатах безработным россиянам подписано
17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Vologda-poisk.ru 05:27
Здоровье
Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о первых симптомах
Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о симптомах коронавируса, процессе лечения и самочувствии после выписки.
Lenta.ru 01:52
Общество
В Пермском крае опубликовали карту распространения коронавируса
На Сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась карта распространения коронавируса.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 01:41
Здоровье
78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
Технологии
Хакеры могут взломать 50% банковских приложений для смартфона
Хакеры могут украсть средства клиентов при помощи уязвимостей из каждого второго банковского приложения.
РЕН ТВ 04:49
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Культура
Гузель Яхина: фильм «Зулейха открывает глаза» будет показан до конца, несмотря на критику
Писательница Гузель Яхина считает, что телеканал «Россия-1» покажет сериал «Зулейха открывает глаза» до конца, несмотря на острую критику.
БИЗНЕС Online 05:58
Происшествия
На Ямале мужчина поджег свою сестру
В Тарко-Сале мужчина поссорился с молодой родственницей, облил бензином, а потом рядом с ней закурил.
Российская газета 05:33
Политика
Экс-депутат сомневается, что Украина продолжит свое существование
Экс-депутат Анна Герман уверена, что эпидемия коронавируса когда-нибудь закончится, но действия властей не гарантируют сохранности Украины.
ФедералПресс вчера в 00:39
Общество
Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве
Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24.
РИА Новости 05:22
Армия и оружие
ВС РФ вооружат интеллектуальными РЭБ «Былина»
В Вооружённые силы России начнут поставляться комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-109А «Былина».
News.ru 17 апреля в 08:27
Происшествия
В Липецкой области умер второй пациент с подтвержденным COVID-19
Вторая пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Липецкой области, сообщает в понедельник местная администрация.
РИА Новости 05:50
Происшествия
В Новосибирской области выявили 22 новых случая коронавируса
"По данным оперативного штаба на 09.00 (05.00) 19 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 22 человека, инфицированных коронавирусом: 20 взрослых и два ребенка", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 00:36
Биатлон
Роберт Кабуков назвал допинг Логинова случайностью
Логинов был дисквалифицирован за употребление ЭПО.
Спорт день за днем 05:38