Коронавирус
ТАССВ Челябинской области умер первый пациент, заразившийся коронавирусом
Мужчина с онкозаболеванием, заразившийся коронавирусом, умер в одной из больниц в Челябинской области, сообщил журналистам в понедельник губернатор Алексей Текслер.
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Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек
У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
Общество
Семь областей Украины отказались предоставлять информацию о коронавирусе
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что семь областей страны не предоставили информации об итогах проведенных тестов на коронавирус.
Lenta.ru 04:27
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
В Самарской области выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 20 апреля 2020, 11:14 — REGNUM 16 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Самарской области.
REGNUM 04:14
Происшествия
Задержание адвоката бойцами ФСБ из-за вора в законе Воскреса попало на видео
Задержание одного из самых известных адвокатов России Александра Вершинина из-за вора в законе Воскреса бойцами ФСБ попало на видео.
Lenta.ru 17 апреля в 13:27
Происшествия
В Тамбовской области у троих детей обнаружен коронавирус
В Тамбовской области у троих детей в возрасте от двух до семи лет зафиксирована коронавирусная инфекция.
Известия 18 апреля в 17:06
Общество
Россиянам начали готовить крупные доплаты. Мишустин принял решение
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает максимальные выплаты для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 г.
Konkurent.ru вчера в 19:19
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Здоровье
На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей
Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Здоровье
Переболевшие коронавирусом россияне рассказали о симптомах болезни
Россияне, переболевшие коронавирусом, рассказали о симптомах заболевания.
ФАН 01:04
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Общество
Нижегородские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Ранее территории Нижегородской области было зафиксировано 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 человек были выписаны после выздоровления, скончались 4 пациентки старше 80 лет с хроническими заболеваниями и 60-летний мужчина с хронической печеночной недостаточностью, у которого коронавирус спровоцировал двухстороннюю пневмонию и, как следствие, отек легких и мозга.
РИА Новости 04:25
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Экономика
В России снизилось количество выданных потребительских кредитов
Москва, 20 апреля 2020, 08:46 — REGNUM Связанные с коронавирусом ограничения привели к снижению в России количества выданных потребительских кредитов.
REGNUM 01:46
Общество
В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом 28 человек
На утро 20 апреля в Саратовской области подтверждены лабораторно еще 28 случаев заболевания COVID-19, об этом информирует Оперативный штаб.
Аткарский уездЪ 02:30
Общество
Более половины новых случаев коронавируса в России оказались завозными
Выздоровели 3 446 человек, 405 — умерли, сообщили в оперштабе. За сутки в стране выявили 4 268 новых зараженных коронавирусом.
BFM.ru 04:02
Общество
Во Владимирской области выросло число зараженных коронавирусом
Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона на 34 человека за сутки зафиксировано в сообщении управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 20 апреля сообщает пресс-служба управления на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 03:16
Здоровье
Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек
В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль вчера в 07:05
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
На Украине ждут всплеск заболеваемости COVID-19 после празднования Пасхи
На Украине ждут всплеск заболеваемости COVID-19 после празднования Пасхи Посещение храмов на праздник приведет к росту заболеваемости.
Экспресс газета 03:16
Футбол
«Андерлехт» расторгнет контракт с Насри за нарушение режима карантина
"Андерлехт" собирается расторгнуть контракт с полузащитником Самиром Насри.
Soccer.ru 03:17
Общество
Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:11
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце
Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела.
Аргументы и Факты вчера в 06:45
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева показала свои архивные школьные фото
Архивные фото Леры Кудрявцевой (галерея — листать вправо) Милые фото молодой Леры вызвали восхищение поклонников, задавшихся вопросом, зачем же теледива вносила искусственные изменения в свою симпатичную внешность, ложась под нож пластического хирурга.
Вокруг ТВ 01:29
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26