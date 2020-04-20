Мужчина с онкозаболеванием, заразившийся коронавирусом, умер в одной из больниц в Челябинской области, сообщил журналистам в понедельник губернатор Алексей Текслер.

В Челябинской области умер первый пациент, заразившийся коронавирусом

Происшествия На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб. 6

Общество Семь областей Украины отказались предоставлять информацию о коронавирусе Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что семь областей страны не предоставили информации об итогах проведенных тестов на коронавирус.

Происшествия В Тамбовской области у троих детей обнаружен коронавирус В Тамбовской области у троих детей в возрасте от двух до семи лет зафиксирована коронавирусная инфекция. 4

Финансы Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления. 785

Финансы Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Энергетика Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса. 174

Общество Нижегородские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом Ранее территории Нижегородской области было зафиксировано 646 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 человек были выписаны после выздоровления, скончались 4 пациентки старше 80 лет с хроническими заболеваниями и 60-летний мужчина с хронической печеночной недостаточностью, у которого коронавирус спровоцировал двухстороннюю пневмонию и, как следствие, отек легких и мозга. 21

Экономика В России снизилось количество выданных потребительских кредитов Москва, 20 апреля 2020, 08:46 — REGNUM Связанные с коронавирусом ограничения привели к снижению в России количества выданных потребительских кредитов. 2

Общество В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом 28 человек На утро 20 апреля в Саратовской области подтверждены лабораторно еще 28 случаев заболевания COVID-19, об этом информирует Оперативный штаб. 9

Общество Более половины новых случаев коронавируса в России оказались завозными Выздоровели 3 446 человек, 405 — умерли, сообщили в оперштабе. За сутки в стране выявили 4 268 новых зараженных коронавирусом.

Общество Во Владимирской области выросло число зараженных коронавирусом Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона на 34 человека за сутки зафиксировано в сообщении управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 20 апреля сообщает пресс-служба управления на сайте ведомства. 312

Общество На Украине ждут всплеск заболеваемости COVID-19 после празднования Пасхи На Украине ждут всплеск заболеваемости COVID-19 после празднования Пасхи Посещение храмов на праздник приведет к росту заболеваемости.

Общество Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. 67

Шоу-бизнес Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела. 117

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