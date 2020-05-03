Коронавирус
МедиазонаВ Челябинской области умер врач, бравший анализы на коронавирус
В Челябинской области умер врач, бравший анализы на коронавирус В Брединском районе Челябинской области умер 57-летний врач, бравший анализы на коронавирус.
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Брал анализы у контактных. В Челябинской области умер врач с диагнозом Covid-19
31 канал Челябинска02:04
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
Общество
Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин
Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры вчера в 13:32
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Шоу-бизнес
Жена Виторгана показала подросших дочек
Ирина Млодик, 58-летняя жена 80-летнего актёра Эммануила Виторгана, призналась, что их маленькие дочки — мечта всей её жизни.
News.ru 05:52
Авто
Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson
На снимках, опубликованных южнокорейским изданием TheKoreanCarBlog, "засветилась" совсем иная по архитектуре передняя панель, отличная от всех остальных моделей группы Hyundai-KIA Как известно, у большинства современных моделей Hyundai панель приборов и дисплей системы мультимедиа расположены на одном уровне, а климатическая установка регулируется шайбой.
Автоновости дня 05:07
Политика
Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
Происшествия
В Москве напавший на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Нарушитель режима самоизоляции в Москве, который напал на сотрудника полиции на улице Вешняковская, признал свою вину.
Известия 07:40
Футбол
Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
Общество
Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Происшествия
В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов
В Одессе сотни людей, несмотря введённый из-за коронавируса на карантин, вышли на улицы почтить память жертв трагедии в Доме профсоюзов.
RT на русском вчера в 14:35
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
Россиян призвали не бояться увеличения числа зараженных коронавирусом
Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не бояться увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, так как это не означает «углубления пандемии».
Lenta.ru 05:13
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Общество
Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля.
Российская газета 08:44
Здоровье
В Архангельской области за сутки 39 человек заболели коронавирусом
За сутки, по сообщению оперштаба, в регионе зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Двина Сегодня 06:10
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:21
Происшествия
Где заболели коронавирусом за сутки 39 человек в Липецкой области
По данным оперштаба, число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 109 человек, сегодня лечение завершили ещё 20 пациентов.
Kursk.com 08:30
Общество
Глава Подмосковья предложил нарушителям изоляции поработать на скорой
Походы на шашлыки во время майских праздников и вечеринки во дворах микрорайонов должны стать «дурным тоном», пока продолжает действовать режим самоизоляции.
РБК 06:52
Общество
25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек.
Kursk.com 01 мая в 04:10
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Хоккей
«Спартак» получил Широкова из «Авангарда» в обмен на Хохлачева
Московский хоккейный клуб "Спартак" произвел обмен хоккеистами с омским "Авангардом".
Вести.Ru 05:54
Политика
Шредер выступил за отмену санкций против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
Двое детей погибли, выпав из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве.
ТАСС вчера в 13:24
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15