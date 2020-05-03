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В Челябинской области умер врач, бравший анализы на коронавирус

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Политика Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. 4

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