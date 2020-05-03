В Брединском районе скончался врач с диагнозом COVID-19. Это врач общей практики, который осуществлял забор материалов у контактных лиц, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью врача.

В Челябинской области умер врач от коронавируса

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