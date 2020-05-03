Коронавирус
Эхо Москвы в ЧелябинскеВ Челябинской области умер врач от коронавируса
В Брединском районе скончался врач с диагнозом COVID-19. Это врач общей практики, который осуществлял забор материалов у контактных лиц, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью врача.
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Брал анализы у контактных. В Челябинской области умер врач с диагнозом Covid-19
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:21, Ашберн
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