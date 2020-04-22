Коронавирус
РИА НовостиВ Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
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Происшествия
ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области
В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток.
RT на русском 03:00
Общество
Разговоры об отмене ЕГЭ Минобрнауки считает преждевременными
В Министерстве образования и науки считают разговоры об отмене ЕГЭ в нынешнем году преждевременными.
Evo-rus.com 02:14
Общество
Верховный суд уточнил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Жители, которые пренебрегают обязательными для всех требованиями, установленными властями столичного региона, подлежат ответственности по части 1 ст. 20.6.1 КоАП.
Газета.Ru 01:23
Общество
В России выявлено 5236 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах.
Remedium.ru 03:44
Здоровье
Все соцучреждения Челябинской области закрывают на месячный карантин
Все круглосуточные социальные учреждения Челябинской области закрываются карантин – ограничительные меры вводятся минимум на месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.
Доступ1 03:16
Общество
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
Общество
Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса
Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
Ведомости 02:33
Происшествия
Власти расширили права полицейских
По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Общество
В России зафиксировано 5642 новых случая коронавируса
Максимальное количество новых случаев заражения фиксируется в Москве (3083), Московской области (718) и в Санкт-Петербурге (127).
Территория новостей вчера в 04:10
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
Общество
В России могут ужесточить наказание за преступления против пенсионеров
В России собираются подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
ФедералПресс 00:50
Кино
Чедвик Боузман может лишиться роли Черной Пантеры
Ваканду может ждать государственный переворот: Чедвик Боузман может лишиться роли короля вымышленного государства Т’Чаллы.
Культуромания 20 апреля в 16:39
Гаджеты
Представлен доступный геймерский смартфон Nubia Play 5G
Китайская компания Nubia представила игровой смартфон Play 5G, который оценен в 340 долларов.
Megaobzor.com вчера в 16:04
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
Во Владимирской области выросло число зараженных коронавирусом
Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона на 34 человека за сутки зафиксировано в сообщении управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 20 апреля сообщает пресс-служба управления на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 20 апреля в 03:16
Транспорт
Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической
Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Общество
В Саратовской области коронавирусом заразились еще 22 человека
За минувшие сутки в Саратовской области подтверждены 22 факта заражения жителей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:33
Общество
Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
"Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:29
Происшествия
В Нагасаки у россиянина на лайнере Costa Atlantica выявили коронавирус
Инфицированный коронавирусом россиянин находится на борту круизного лайнера "Коста Атлантика" (Costa Atlantica) в японском порту Нагасаки, но его состояние опасений не вызывает, сообщило в среду на странице в Facebook посольство РФ в Токио.
РИА Новости 02:26
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Общество
75 новых случаев коронавируса выявили в Тульской области
Во вторник, 21 апреля оперативный штаб сообщил о 75 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Тульской области.
Kursk.com вчера в 07:48
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Происшествия
В Петербурге проверили на коронавирус более 7400 человек за день
Санкт-Петербург, 22 апреля 2020, 10:17 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 7471 человек.
REGNUM 03:17
Здоровье
Китайские врачи предупредили о почернении кожи из-за коронавируса
Китайские врачи выяснили, что у зараженных коронавирусной инфекцией людей может почернеть кожа.
ФАН 03:57
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии заявило о готовности провести парад 9 мая
RT на русском 20 апреля в 08:57
Общество
Получить пособие по безработице станет проще
Получить пособие по безработице станет проще. Это коснется тех, кто признан безработным после 1 марта.
Эхо Москвы в Кирове 03:17
Здоровье
В Роскачестве объяснили, как определить степень защиты маски
Роскачество рассказало, как определить степень защиты медицинской маски.
Ореанда-Новости 03:05
Кино
От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев
Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 06:51