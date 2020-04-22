Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.

В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом

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