Коронавирус

Карабашский рабочийКарабашский рабочийВ Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в Челябинской области выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, на 22 апреля в регионе 116 заражений. Об этом сообщил на брифинге по распространению коронавирусной инфекции губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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На Южном Урале скончалась пациентка с коронавирусом

Polit74.ru03:30

Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области

Челябинск Сегодня03:04

+9 случаев COVID-19 за сутки. На Южном Урале умер еще один пациент с коронавирусом

Верстов.Инфо03:26

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 апреля 2020 года: плюс 9 случаев и новая смерть

КП - Челябинск03:07

В Челябинской области умер второй человек с диагностированным COVID-19

74.ru03:07

В Златоусте скончалась пациентка, зараженная коронавирусом

31 канал Челябинска03:06

В Челябинской области погибла женщина с коронавирусом

Первый областной03:27
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

РИА Новости вчера в 09:15
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды телеэфира

Культуромания вчера в 12:25
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Общество

Названо соотношение мужчин и женщин в России

В возрастной категории 30-39 лет на 1000 женщин приходится 999 мужчин, в возрасте 40-49 число мужчин снижается до 926, а в возрасте от 50 до 59 лет — до 839.
РЕН ТВ вчера в 23:36
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Здоровье

В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75%

Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края.
ТАСС вчера в 23:04
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
1,8K
Происшествия

После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
18
Здоровье

Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
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Здоровье

В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус

"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
РИА Новости 04:56
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Происшествия

Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
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Космос

Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал

Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru вчера в 09:54
5
Общество

В Самарской области число заболевших коронавирусом выросло на 12

Число заболевших коронавирусом в Самарской области растёт с каждым днём.
Похвистнево-Информ 04:19
4
Технологии

Крымский вирусолог дал прогноз развитию COVID-19 летом и осенью

Ученый предположил, что в летние месяцы распространение вируса замедлится, так как коронавирусы боятся солнечного ультрафиолета, а осенью может снова ускориться, поскольку условия для его развития вновь станут более комфортными.
Российская газета 04:00
4
Здоровье

ВОЗ принуждает Белоруссию ввести карантин

Как указано в отчете ВОЗ, «число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии быстро растет, вспышка COVID-19 в Белоруссии вступает в фазу передачи среди населения, стране необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования», сообщает «Лента.ру».
Журналистская правда вчера в 08:22
17
Общество

В Минздраве не увидели пика заболеваемости коронавирусом в РФ

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что пик по заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, еще не достигнут.
Московский Комсомолец 05:11
2
Общество

75 новых случаев коронавируса выявили в Тульской области

Во вторник, 21 апреля оперативный штаб сообщил о 75 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Тульской области.
Kursk.com вчера в 07:48
123
Общество

ВОЗ рассказала о происхождении коронавируса

Коронавирус или COVID−19 поразил уже около 2,5 млн человек по всему миру.
WomanHit.ru вчера в 11:24
220
Происшествия

Калининградку из-за комментария в «ВК» посетил сотрудник Центра «Э»

Калининградка Диана Забровская прокомментировала пост во «ВКонтакте», после чего к ней в квартиру пришел сотрудник Центра «Э» и потребовал удалить сообщение.
Каскад 02:42
18
Общество

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
117
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
1,2K
Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
3,5K
Кино

От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев

Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 06:51
38
Общество

Глава ВОЗ предупредил, что худшая вспышка коронавируса еще впереди

Чиновник считает, что худшее - еще впереди и призвал предотвратить возможную трагедию.
ГЛАС.RU 20 апреля в 14:59
57
Здоровье

В США предсказали более сложную волну коронавируса следующей зимой

Вторая волна коронавируса в Соединенных Штатах следующей зимой может оказаться хуже, чем нынешняя.
Известия вчера в 21:43
167
Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

РБК 05:10
84
Экономика

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 01:25
30
Общество

Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом.
Известия 05:02
Общество

В Москве остановился резкий прирост новых случаев коронавируса

В Москве за сутки - 2548 новых случаев COVID, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Вести.Ru 03:35
5
Политика

Трамп прокомментировал сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

На брифинге Трамп пожелал здоровья северокорейскому лидеру, если он в таком состоянии, о котором говорят в новостях.
RuNews24.ru 01:02
22
Общество

Соловьёв окончательно изгнал Ковтуна со своего телешоу

Москва, 22 апреля 2020, 11:54 — REGNUM Украинскому эксперту Вячеславу Ковтуну навсегда отказано в участии в шоу Владимира Соловьёва на телеканале «Россия 1». Об этом телеведущий заявил во время эфира.
REGNUM 04:54
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