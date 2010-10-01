За минувшие сутки в Челябинской области выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, на 22 апреля в регионе 116 заражений. Об этом сообщил на брифинге по распространению коронавирусной инфекции губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом

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