Коронавирус
Карабашский рабочийВ Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом
За минувшие сутки в Челябинской области выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, на 22 апреля в регионе 116 заражений. Об этом сообщил на брифинге по распространению коронавирусной инфекции губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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Журналистская правда вчера в 08:22
Общество
В Минздраве не увидели пика заболеваемости коронавирусом в РФ
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Общество
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Во вторник, 21 апреля оперативный штаб сообщил о 75 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Тульской области.
Kursk.com вчера в 07:48
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Чиновник считает, что худшее - еще впереди и призвал предотвратить возможную трагедию.
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Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом.
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