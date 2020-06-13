Коронавирус

Южноуральская панорамаЮжноуральская панорамаВ Челябинской области еще пять человек умерли от коронавируса

По данным регионального минздрава, на утро 13 июня диагноз COVID-19 в Челябинской области подтвержден у 4642 южноуральцев. За прошедшие сутки зафиксировано 149 новых случаев заболевания. Впервые за одни сутки умерли сразу пять человек.
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Коронавирус в Челябинской области по районам: ищем места, где не осталось больных

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149 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Челябинской области

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В Челябинской области большой прирост заболевших COVID-19. Умерли ещё пять человек

74.ruвчера в 02:20

Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в Челябинской области

Первый областнойвчера в 02:26

В Челябинской области за сутки умерло пять человек с коронавирусом

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Новый печальный рекорд. За сутки в Челябинской области умерли 5 заражённых COVID-19

Верстов.Инфовчера в 02:29

В Челябинской области скончались 5 пациентов с коронавирусом

Челябинск Сегоднявчера в 02:15
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Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
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Здоровье

В Москве с начала года 45 тысяч человек стали донорами

Уже 45 тысяч москвичей стали донорами за 5 месяцев текущего года, они сделали более 63 тысяч донаций, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, особо отметив тех, кто сдает плазму, помогая выздороветь пациентам с COVID-19.
РИА Новости 04:34
Общество

118 человек за сутки заболели коронавирусом в Саратовской области

Заболевшие находятся под меднаблюдением, их контактный круг установлен. На 13 июня в Саратовской области инфицированы уже 4480 человек.
Kursk.com вчера в 03:48
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Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,4K
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
4,8K
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Общество

Компанию Баффета заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США

Пользователи интернета заподозрили американского производителя строительных материалов Acme Brick в поддержке протестующих в США, пишет Bloomberg.
Forbes 03:59
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Кино

Умер актер озвучки Aku Aku из Crash Bandicoot

В возрасте 78 лет умер Мел Уинклер, озвучивший Aku Aku в серии игр Crash Bandicoot.
Cyber.sports.ru 03:21
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
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Хоккей

Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» в НХЛ

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", российский форвард Александр Овечкин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации "Лучшая гифка".
РИА Новости 01:31
Общество

В Тульской области скончались две женщины с COVID-19

Тула, 14 июня 2020, 10:55 — REGNUM Две пожилые пациентки с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июня.
REGNUM 03:55
Политика

Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»

Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.
РБК вчера в 14:08
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Происшествия

В Париже акция против расизма переросла в беспорядки

Люди в черной одежде устроили беспорядки во время акции протеста против расизма и полицейского произвола, которая проходит на площади Республики в Париже.
Профиль вчера в 11:19
182
Общество

Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом

В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ вчера в 07:19
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Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.
РБК вчера в 15:53
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Футбол

«Арсенал» может обменять Мхитаряна на Клюйверта в «Рому» с доплатой

«Волки» хотят выкупить 31-летнего армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна за 12-14 млн евро, однако «ганнерс» хотят выручить за выступающего в аренде в «Роме» своего игрока большую сумму.
ODDS.ru 03:03
Здоровье

Опубликована статистика по коронавирусу в Тверской области на 13 июня

В регионе за сутки заболели 81 человек, выздоровели - 8. К 13 июня в России подтверждено еще 8706 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах.
Tverigrad.ru вчера в 03:54
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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Происшествия

На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях

Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
6
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Шоу-бизнес

Гоша Куценко вступился за актера Ефремова после смертельного ДТП

Российский актер Гоша Куценко вступился за актера Михаила Ефремова, который стал соучастником ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве.
РБК вчера в 17:14
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Авто

Названы отличия различных видов полного привода

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Общество

Академик РАН оценил вероятность второй волны пандемии коронавируса

Академик указал, что также важно проведение исследований на популяционный иммунитет, которые начались в нескольких российских регионах.
Известия 00:55
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Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
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Здоровье

Салат из огурцов и помидоров провоцирует опасные заболевания − врач

В огурцах содержатся необходимые организму клетчатка, витамины группы В и йод, рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина.
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В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

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Военный летчик назвал главные преимущества Су-30СМ перед F-22 Raptor

Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ значительно превосходит американский F-22 Raptor по ряду показателей.
ФАН 12 июня в 12:36
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