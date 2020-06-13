По данным регионального минздрава, на утро 13 июня диагноз COVID-19 в Челябинской области подтвержден у 4642 южноуральцев. За прошедшие сутки зафиксировано 149 новых случаев заболевания. Впервые за одни сутки умерли сразу пять человек.

В Челябинской области еще пять человек умерли от коронавируса

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