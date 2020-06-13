Коронавирус
Южноуральская панорамаВ Челябинской области еще пять человек умерли от коронавируса
По данным регионального минздрава, на утро 13 июня диагноз COVID-19 в Челябинской области подтвержден у 4642 южноуральцев. За прошедшие сутки зафиксировано 149 новых случаев заболевания. Впервые за одни сутки умерли сразу пять человек.
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Коронавирус в Челябинской области по районам: ищем места, где не осталось больных
КП - Челябинсквчера в 06:11
Новый печальный рекорд. За сутки в Челябинской области умерли 5 заражённых COVID-19
Верстов.Инфовчера в 02:29
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Evo-rus.com вчера в 05:36
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В Москве с начала года 45 тысяч человек стали донорами
Уже 45 тысяч москвичей стали донорами за 5 месяцев текущего года, они сделали более 63 тысяч донаций, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, особо отметив тех, кто сдает плазму, помогая выздороветь пациентам с COVID-19.
РИА Новости 04:34
Общество
118 человек за сутки заболели коронавирусом в Саратовской области
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Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
Компанию Баффета заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США
Пользователи интернета заподозрили американского производителя строительных материалов Acme Brick в поддержке протестующих в США, пишет Bloomberg.
Forbes 03:59
Кино
Умер актер озвучки Aku Aku из Crash Bandicoot
В возрасте 78 лет умер Мел Уинклер, озвучивший Aku Aku в серии игр Crash Bandicoot.
Cyber.sports.ru 03:21
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Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
Хоккей
Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» в НХЛ
Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", российский форвард Александр Овечкин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации "Лучшая гифка".
РИА Новости 01:31
Общество
В Тульской области скончались две женщины с COVID-19
Тула, 14 июня 2020, 10:55 — REGNUM Две пожилые пациентки с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июня.
REGNUM 03:55
Политика
Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»
Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.
РБК вчера в 14:08
Происшествия
В Париже акция против расизма переросла в беспорядки
Люди в черной одежде устроили беспорядки во время акции протеста против расизма и полицейского произвола, которая проходит на площади Республики в Париже.
Профиль вчера в 11:19
Общество
Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом
В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ вчера в 07:19
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области
Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.
РБК вчера в 15:53
Футбол
«Арсенал» может обменять Мхитаряна на Клюйверта в «Рому» с доплатой
«Волки» хотят выкупить 31-летнего армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна за 12-14 млн евро, однако «ганнерс» хотят выручить за выступающего в аренде в «Роме» своего игрока большую сумму.
ODDS.ru 03:03
Здоровье
Опубликована статистика по коронавирусу в Тверской области на 13 июня
В регионе за сутки заболели 81 человек, выздоровели - 8. К 13 июня в России подтверждено еще 8706 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах.
Tverigrad.ru вчера в 03:54
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Происшествия
На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях
Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Гоша Куценко вступился за актера Ефремова после смертельного ДТП
Российский актер Гоша Куценко вступился за актера Михаила Ефремова, который стал соучастником ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве.
РБК вчера в 17:14
Авто
Названы отличия различных видов полного привода
SpeedMe 03:11
Общество
Академик РАН оценил вероятность второй волны пандемии коронавируса
Академик указал, что также важно проведение исследований на популяционный иммунитет, которые начались в нескольких российских регионах.
Известия 00:55
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Здоровье
Салат из огурцов и помидоров провоцирует опасные заболевания − врач
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Военный летчик назвал главные преимущества Су-30СМ перед F-22 Raptor
Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ значительно превосходит американский F-22 Raptor по ряду показателей.
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