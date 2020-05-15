Коронавирус
Pchela.NewsВ Челябинской области умерло 16 больных коронавирусом
Всего на утро сегодняшнего дня в Челябинской области подтверждено 1511 случаев заболевания COVID-19 — плюс 73 новых подтверждений за минувшие сутки. С начала пандемии в регионе выздоровели и выписаны из больниц 496 пациентов. Больных COVID-19 на сегодня — 990 человек.
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В Челябинской области подтверждено более 1500 тысяч случаев заболевания коронавирусом
Московский Комсомолец03:16
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Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru вчера в 08:17
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Происшествия
В Тульской области скончались две пациентки с коронавирусом
Тула, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Две пациентки с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за последние сутки, об этом 15 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 03:52
Экономика
В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления курса рубля
Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что курс рубля может укрепиться к концу года.
Мой Брянск 02:46
Единоборства
Макгрегор поклялся Тайсону, что побьет Мейвезера в реванше
ImagePressAgency / face to face / Globallookpress Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пообещал легендарному боксеру Майку Тайсону побить в реванше Флойда Мейвезера.
РЕН ТВ 04:18
Экономика
В Оренбуржье приняли дополнительные меры поддержки бизнеса
Сегодня депутаты Законодательного собрания приняли новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.
1743.ru вчера в 05:00
Здоровье
В Курганской области выявили шесть новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили шесть новых случаев коронавируса. 15 мая в регионе подтверждено шесть новых случая коронавирусной инфекции.
Уральский меридиан 04:19
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Авто
BYD представит для Европы электрокар круче Tesla
В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru 13 мая в 09:59
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
Армия и оружие
Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео
Недавно в Сети распространили новый видеоролик, в котором показали полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Сайт интересных новостей вчера в 15:00
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Здоровье
39 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
Новые заболевшие выявлены на территории Барнаула (20), Бурлинского района (5), Павловского района (4), Рубцовска (3), Новоалтайска (2), Табунского района (2), Косихинского района (1), Краснощековского района (1), Тюменцевского района (1). Всего в Алтайском крае у 809 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 105 детей.
Kursk.com вчера в 02:42
Единоборства
Тейшейра побил Смита в главном бою турнира UFC Fight Night 171
После успешно проведенного UFC249 сразу же последовал менее престижный бойцовский турнир UFC Fight Night 171.
Inc-news.ru вчера в 05:30
Экономика
Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости вчера в 04:51
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Спорт
В Татарстане спортсменам разрешили возобновить тренировочный процесс
К тренировочному процессу будут допущены представители профессиональных спортивных клубов, члены спортивных сборных команд страны и республики, спортсмены первого разряда, кандидаты в мастера и мастера спорта.
Казанские ведомости 04:33
Финансы
Курс евро опустился ниже 79 рублей
По данным МосБиржи на 10:00, доллар торговался на уровне закрытия предыдущих торгов — по 73,48 рубля, курс евро подрос на 0,07% — до 79,415 рубля.
News.ru 05:19
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Газета.Ru вчера в 21:17
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
Автоспорт
Босс Ferrari объяснил, зачем поменял Феттеля на Сайнса
Руководитель команды Формулы 1 Ferrari ответил на вопрос, почему не стал продлевать контракт с Себастьяном Феттелем.
Motorsport.com Россия вчера в 23:30
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Общество
Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа
Россия направила жалобу на решение суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.
РИА Новости 05:05