Коронавирус
Российская газетаВ Челябинской области умер 25-й пациент с COVID-19
В Челябинской области скончалась еще одна пациентка с коронавирусом. 75-летняя женщина имела сердечно-легочную недостаточность. COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больной, сообщили в пятницу в региональном минздраве.
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Футбол
Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги
Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очков в активе.
ГЛАС.RU вчера в 22:28
Происшествия
На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек
"Сегодня, около 01.00 (совпадает с мск), в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:41
Кино
В Fortnite показали трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Cyber.sports.ru 01:31
Происшествия
Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Культура
Журналист доказал, что Disney создаёт песни для мультфильмов по шаблонам
Репортёр канадской вещательной компании CBC Джастин Макэлрой доказал, что студия Disney пишет песни для своих мультфильмов по одинаковым шаблонам.
News.ru вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине
Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Экономика
ФНС упростила процедуру подачи заявлений на получение субсидий для ИП
ФНС России упростила процедуру подачи заявлений на получение субсидий для индивидуальных предпринимателей, об этом сообщает пресс-служба федеральной службы.
Татар-информ вчера в 15:46
Экономика
Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о резервном кредите на сумму 5 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 19:19
Авто
Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30
Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 20 мая в 12:26
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Кино
Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме
Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
Кinomania вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14
Гаджеты
Чипсет AMD B550 официально представлен
Megaobzor.com вчера в 12:54
Авто
Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию
Японская компания Acura определилась с датой дебюта своего нового седана TLX.
CarsWeek.ru вчера в 00:14
Игры
В продажу поступили переиздание Mafia III и ремастер Mafia II
МонаВиста 20 мая в 13:35
Игры
В Steam началась «Весенняя уборка»
В Steam стартовала акция «Весенняя уборка», в рамках которой Valve предложит пользователям пройти игры, которые накопились у них в библиотеках.
Cyber.sports.ru 01:50
Общество
В России выявили еще 8 894 случая COVID-19
Выявлены 8 894 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс 03:55
Кино
Опубликованы первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
iReactor 20 мая в 11:14
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Здоровье
Медики из Новомосковска просят сохранить им зарплату
Медики из Новомосковска просят сохранить им зарплату. В частности, речь идет о сотрудниках приемного покоя городской клинической больницы.
Первый Тульский вчера в 16:22
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Меган Фокс стала любовницей Machine Gun Kelly
В ролике режиссера Майкла Гарсии снялась предполагаемая подруга Колсона Бэйкера (настоящее имя Machine Gun Kelly) Меган Фокс.
ИА InterMedia 20 мая в 16:14
Киберспорт
DayZ стала временно бесплатной в Steam
CyberSport.ru вчера в 17:28
Гаджеты
Видеокарты нового поколения от AMD и Nvidia выпустят в сентябре
Видеокарты нового поколения разработаны на архитектуре RDNA2. Nvidia обещала выпустить адаптеры Ampere.
Экономика сегодня 03:28
Авто
Виртуальный спорткар Mazda показали на видео
Японский автопроизводитель опубликовал видео с гоночным спорткаром RX—Vision GT3.
SpeedMe 03:25
Общество
В России выявили 8 849 новых случаев коронавируса за сутки
В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 8 849 человек в 84 регионах.
Клопс вчера в 03:35
Общество
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
Общество
Путин призвал не спешить с открытием курортов в Краснодарском крае
Владимир Путин призвал не торопиться с открытием курортов в Краснодарском крае.
Дни24 01:03