В Челябинской области скончалась еще одна пациентка с коронавирусом. 75-летняя женщина имела сердечно-легочную недостаточность. COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больной, сообщили в пятницу в региональном минздраве.

В Челябинской области умер 25-й пациент с COVID-19

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