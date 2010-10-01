В Челябинской области с начала пандемии коронавируса с подтвержденным вирусом скончалось больше 100 человек. По данным сайта коронавирус74.рф таковых 102 пациента.

В Челябинской области умерло больше 100 человек с коронавирусом

Политика В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2» Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». 495

Общество В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19 В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Политика Пашинян не поедет на парад Победы в Москву "С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. 397

Здоровье Мясников назвал опасные симптомы при головной боли Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами. 78

Футбол Назван худший тренер АПЛ в истории лиги Британский The Mirror составил рейтинг худших тренеров в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Список доступен на сайте издания.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону. 37

Происшествия Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака» Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС. 14

Здоровье Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19. 120

Общество Вице-президент США отказался произнести фразу «Black Lives Matter» Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу 6 ABC отказался произносить фразу "Black Lives Matter" и заявил, что все жизни имеют значение.

Футбол Владелец «Сочи» оценил игру молодых футболистов «Ростова» Владелец "Сочи" Борис Ротенберг высказался о разгромной победе своей команды над "Ростовом" в матче 23-го тура чемпионата России.

Общество Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров. 1,4K

Общество Johnson & Johnson прекратит продавать косметику, делающую кожу светлее Американская компания Johnson & Johnson решила прекратить продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока, сообщает издание New York Times. 2

Экономика Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова. 6