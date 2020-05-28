Коронавирус

Губерния (г. Челябинск)Губерния (г. Челябинск)В Челябинской области выявили 148 новых случаев коронавируса

12 граждан перевели в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы Российской Федерации. За прошедшие сутки умерли два человека – 71-летняя женщина от коронавируса и 84-летний мужчина с атеросклеротической болезнью сердца, ишемической болезнью сердца (ковид сопутствующий).
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