Коронавирус
Губерния (г. Челябинск)В Челябинской области выявили 148 новых случаев коронавируса
12 граждан перевели в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы Российской Федерации. За прошедшие сутки умерли два человека – 71-летняя женщина от коронавируса и 84-летний мужчина с атеросклеротической болезнью сердца, ишемической болезнью сердца (ковид сопутствующий).
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Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
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Полуостров Камчатка вчера в 08:35
Общество
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BFM.ru вчера в 23:33
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Минздрав РФ решил тестировать всех новорожденных на коронавирус
Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.
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Сегодня стало известно о том, что в 20-й городской больнице Екатеринбурга закрыли на двухнедельный карантин неврологическое отделение.
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Украинское издание Forbes впервые с 2016 года представило рейтинг 100 богатейших людей страны.
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«Уральские пельмени» отсудили у бывшего продюсера 2 миллиона рублей
По мнению коллектива Нетиевский незаконно продал права на трансляцию 12 выпусков шоу "Уральские пельмени", несмотря на то, что лицензионное соглашение на тот момент уже потеряло силу.
Paparazzi.ru 04:04
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Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
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Общество
Польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве
Президент польской компании по производству молочной продукции «Млековита» Дариуш Сапиньски обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в 500 тысяч долларов, пишет РЕН ТВ.
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Экономика
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Пенсионный фонд РФ заявил о повышении размера накопительных пенсий с 1 августа этого года на 9,13 процента.
ToDay News Ufa 26 мая в 06:31
Общество
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Интерфакс 06:11
Политика
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России.
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Александр Анюков объявил о завершении карьеры футболиста
37-летний защитник самарских "Крыльев Советов" Александр Анюков принял решение завершить игровую карьеру.
РИА Новости 07:40
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Здоровье
На Украине резко выросло число заболевших коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 22 382 случая коронавируса, 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели.
Украина.ру 02:43
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Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
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