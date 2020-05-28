Коронавирус

Губерния (г. Челябинск)Губерния (г. Челябинск)В Челябинской области выявили 148 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки умерли два человека – 71-летняя женщина от коронавируса и 84-летний мужчина с атеросклеротической болезнью сердца, ишемической болезнью сердца (ковид сопутствующий). В пунктах временного размещения для здоровых граждан находятся 134 человека без признаков заболевания.
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Стабильность – только в росте. За сутки в Магнитогорске ковид подтвердили у 25 человек

Верстов.Инфо03:16

Скачок вверх. 148 больных коронавирусом зарегистрировано за прошедшие сутки

Первый областной02:33

Два пациента с COVID-19 скончались в Челябинской области

Эхо Москвы в Челябинске02:30

В Челябинской области резкий скачок заболевших коронавирусом — плюс 148 за сутки

Pchela.News02:28

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 мая 2020 года: рекордный прирост и новые жертвы

КП - Челябинск02:18

В Челябинской области — рекордный скачок числа заболевших коронавирусом за сутки. Умерли два человека

74.ru02:18

В Челябинской области отмечен резкий скачок заболеваемости ковидом

Polit74.ru02:36
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
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Общество

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
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Здоровье

В Челябинской области поликлиники возобновили плановый прием

Министр здравоохранения области Юрий Семенов подписал соответствующий приказ.
Губерния (г. Челябинск) 01:54
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Политика

Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга

Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Общество

Коронавирус обнаружили у вернувшегося в Калининградскую область моряка

Одним из новых заразившихся коронавирусом в регионе оказался недавно вернувшийся в страну моряк.
Калининград.Ru вчера в 04:41
Происшествия

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", — говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

Российская газета 04:12
Политика

Трамп подпишет указ против социальных сетей после выходки Twitter

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп действительно подпишет указ, который касается деятельности социальных сетей.
Газета.Ru 03:32
Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
1,4K
Политика

Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией

С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
262
Общество

В Москве режим самоизоляции продлили до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 14 июня.
Газета.Ru вчера в 16:59
4,8K
Общество

В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров

Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
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Политика

День парада Победы могут объявить выходным

ГТРК Марий Эл вчера в 08:55
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 26 мая в 17:00
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Хоккей

«Амур» обменял Плотникова в «Магнитку» взамен на пятерых хоккеистов

РИА Новости 04:17
Шоу-бизнес

Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса

RuNews24.ru 04:32
Авто

Новый Mercedes-Benz G-Class получит экстремальную версию

Mercedes-Benz вывел на тесты прототип экстремально-внедорожной версии нового Mercedes-Benz G-Class.
Автоновости дня 26 мая в 08:28
Политика

На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской

Lenta.ru вчера в 06:41
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Шоу-бизнес

Редкое фото полуобнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе

Редкие фотографии американской киноактрисы Мэрилин Монро выставлены на аукционе.
НТВ 03:03
Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
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Политика

Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
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Экономика

Правительство планирует продлить региональные допвыплаты для безработных ещё на два месяца

Власти планируют ещё на два месяца продлить региональную допвыплату для безработных.
Калининград.Ru 04:45
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Кино

СМИ узнали о планах Apple профинансировать новый фильм Скорсезе

По данным Variety, Paramount Pictures станет дистрибьютором фильма, а Apple займется финансированием картины.
РБК 03:45
Общество

Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов

В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
Происшествия

В Петербурге увеличили суточное число тестов на коронавирус

Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 10:20 — REGNUM В Петербурге вновь нарастили ежедневное количество тестов на коронавирус.
REGNUM 03:20
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Шоу-бизнес

Анастасия Шубская подарила Александру Овечкину второго сына

В семье известного хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской произошло радостное событие – на свет появился их второй сын.
Bimru.ru 01:48
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Экономика

Минфин выделил 100 млрд рублей регионам

Минфин направил 56 регионам России 100 млрд руб. для компенсации снижения их доходов, сообщается на сайте министерства.
Коммерсантъ 03:14
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