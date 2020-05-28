Коронавирус
Губерния (г. Челябинск)В Челябинской области выявили 148 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки умерли два человека – 71-летняя женщина от коронавируса и 84-летний мужчина с атеросклеротической болезнью сердца, ишемической болезнью сердца (ковид сопутствующий). В пунктах временного размещения для здоровых граждан находятся 134 человека без признаков заболевания.
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Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Здоровье
В Челябинской области поликлиники возобновили плановый прием
Министр здравоохранения области Юрий Семенов подписал соответствующий приказ.
Губерния (г. Челябинск) 01:54
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Общество
Коронавирус обнаружили у вернувшегося в Калининградскую область моряка
Одним из новых заразившихся коронавирусом в регионе оказался недавно вернувшийся в страну моряк.
Калининград.Ru вчера в 04:41
Происшествия
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", — говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Политика
Трамп подпишет указ против социальных сетей после выходки Twitter
В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп действительно подпишет указ, который касается деятельности социальных сетей.
Газета.Ru 03:32
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
Общество
В Москве режим самоизоляции продлили до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 14 июня.
Газета.Ru вчера в 16:59
Общество
В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров
Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
Политика
День парада Победы могут объявить выходным
ГТРК Марий Эл вчера в 08:55
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Шоу-бизнес
Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
RuNews24.ru 04:32
Авто
Новый Mercedes-Benz G-Class получит экстремальную версию
Mercedes-Benz вывел на тесты прототип экстремально-внедорожной версии нового Mercedes-Benz G-Class.
Автоновости дня 26 мая в 08:28
Политика
На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской
Lenta.ru вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Редкое фото полуобнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе
Редкие фотографии американской киноактрисы Мэрилин Монро выставлены на аукционе.
НТВ 03:03
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Экономика
Правительство планирует продлить региональные допвыплаты для безработных ещё на два месяца
Власти планируют ещё на два месяца продлить региональную допвыплату для безработных.
Калининград.Ru 04:45
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Кино
СМИ узнали о планах Apple профинансировать новый фильм Скорсезе
По данным Variety, Paramount Pictures станет дистрибьютором фильма, а Apple займется финансированием картины.
РБК 03:45
Общество
Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов
В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
Происшествия
В Петербурге увеличили суточное число тестов на коронавирус
Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 10:20 — REGNUM В Петербурге вновь нарастили ежедневное количество тестов на коронавирус.
REGNUM 03:20
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская подарила Александру Овечкину второго сына
В семье известного хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской произошло радостное событие – на свет появился их второй сын.
Bimru.ru 01:48
Экономика
Минфин выделил 100 млрд рублей регионам
Минфин направил 56 регионам России 100 млрд руб. для компенсации снижения их доходов, сообщается на сайте министерства.
Коммерсантъ 03:14