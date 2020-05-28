Коронавирус
Губерния (г. Челябинск)В Челябинской области выявили 148 новых случаев коронавируса
12 граждан перевели в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы Российской Федерации. За прошедшие сутки умерли два человека – 71-летняя женщина от коронавируса и 84-летний мужчина с атеросклеротической болезнью сердца, ишемической болезнью сердца (ковид сопутствующий).
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Общество
Москвичи смогут гулять в парках с 1 июня
Москвичи смогут гулять в парках и посещать зеленые территории с 1 июня, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов
В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
Здоровье
Снизить уровень сахара в крови поможет огурец
Огурец содержит пищевое волокно пектин, которое помогает снизить уровень сахара в крови.
Соловей.Инфо 02:35
Здоровье
Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11
Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 05:26
Здоровье
13 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
27 мая в Амурской области подтверждено 13 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, пять - в Свободном, по одному - в Белогорске и Завитинском районе.
Телепорт вчера в 03:33
Культура
В Курск приехал ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен
27 мая в Курск приехал телеведущий популярного шоу на телеканале НТВ «Поедем, поедим» Джон Уоррен.
Курск сегодня вчера в 05:25
Здоровье
На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506.
Деловая газета. Юг вчера в 03:57
Космос
Неудачный запуск ракеты в США сняли на видео
Первый запуск ракеты-носителя LauncherOne c борта самолета Boeing 747 Cosmic Girl окончился неудачей.
Российская газета вчера в 11:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Игры
У «Sony PlayStation» обновился официальный сайт
ГЛАС.RU вчера в 13:14
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Киберспорт
В Sea of Thieves появились контрольные точки и ежедневные задания
CyberSport.ru 06:14
Общество
Детский омбудсмен предложила расширить выплаты на детей до 17 лет
Расширить президентское поручение по выплате семьям с детьми от 3 до 15 лет на детей в возрасте 16 и 17 лет предложила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, 27 мая в интервью «РИА Новости».
ИА Красная Весна вчера в 08:13
Общество
С зарплат россиян захотели взимать новый взнос
В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru вчера в 07:03
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
Киберспорт
Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection
Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
REGNUM вчера в 22:52
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk вчера в 14:32
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Гаджеты
Исследование: как россияне выбирают новый телевизор
Эксперты выяснили, какими критериями руководствуются россияне при выборе и покупке нового телевизора.
Вести.Ru 02:30
Здоровье
До 31 мая сохраняются ограничительные меры в Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на очередном совещании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе подтвердил, что ограничительные меры действуют до 31 мая.
Kursk.com вчера в 11:25
ЖКХ
Опубликован график отключения горячей воды в июне в Воронеже
Отключение связано с работами по подготовке к отопительному сезону. В Воронеже сотни домов останутся без горячей воды в июне.
Блокнот Воронеж 04:27
Общество
В России выявили более 8 тысяч новых случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили более 8,3 тысяч новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением нового типа инфекции.
Радио Sputnik 03:38
Экономика
Налоговый режим для самозанятых начнет действовать в Приморье с июля
С 1 июля на территории Приморского края вводится специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Владивосток-Новости вчера в 05:02
Игры
Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla объяснит, как связаны старые и новые части франшизы
3DNews вчера в 13:11
Здоровье
В ожидании отрицательных тестов на ковид больницы Петербурга ждет коллапс
Профессор Яковлев: Почему в Петербурге в "ковидную" пандемию умирают реже, чем в эпидемию гриппа "Здесь теперь все от меня зависит" Следом, 26 мая зарегистрировано в Минюсте постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой о санитарно-эпидемиологических правилах "Профилактика новой коронавирусной инфекции инфекции (COVID-19 )".
Доктор Питер 02:15
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19
За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета 26 мая в 05:12
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Футбол
У четырех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
У четырех игроков московского "Локомотива" выявлен коронавирус, сообщает сайт клуба.
Газета.Ru 06:20
Кино
Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн
Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня вчера в 07:17