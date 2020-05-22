Коронавирус
Губерния (г. Челябинск)В Челябинской области выявили 2132 случая коронавируса
За прошедшие сутки умерла 75-летняя женщина с сердечно-легочной недостаточностью и рецидивирующей тромбоэмболией легочной артерии (коронавирус – сопутствующее заболевание). В пунктах временного размещения для здоровых граждан находятся 169 человек без признаков заболевания.
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МФЦ Петербурга возобновят работу с 25 мая
Многофункциональные центры Петербурга возобновят работу с 25 мая.
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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek
По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
iReactor вчера в 02:54
Здоровье
На жителях Башкирии будет испытан препарат от нового коронавируса
В сообщении фондаприводятся слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что не менее 85% пациентов контрольных групп излечились от нового коронавируса в течение 10 дней после приема препаратов.
Коммерсантъ Уфа 06:18
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
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Съемки сиквелов «Аватара» возобновят на следующей неделе
Продюсер Джон Ландау сообщил, что работа над сиквелами Аватара возобновится в ближайшее время.
NewInform 06:31
Общество
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РИА Новости 02:07
Общество
В Курске прокуратура отреагировала на митинг предпринимателей
Друг для друга (Курск) 05:55
Общество
В Волгоградской области закрыты два хутора из-за вспышки коронавируса
Вспышка COVID-19 зафиксирована в Котельниковском районе, за последние дни подтверждено 11 случаев в двух хуторах.
Волгоградская правда 05:43
Футбол
Емельянов покинул пост главного тренера «Оренбурга»
Константин Емельянов покинул пост главного тренера «Оренбурга». Руководство клуба решило не продлевать контракт со специалистом.
Soccer.ru 06:48
Происшествия
Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.
Интерфакс 06:16
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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей
Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
Экономика
Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 05:40
Здоровье
Медики из Углича Ярославской области обратились к Путину
Медицинские работники станции скорой помощи города Углича Ярославской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ Ярославль 04:18
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Происшествия
В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19
Всего, по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае на 21 мая зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 137 детей до 17 лет включительно.
Российская газета вчера в 03:35
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров
Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
Общество
Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников
Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Здоровье
Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19
Российская газета 01:20
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
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Гаджеты
Apple выпустила обновление iOS 13.5
Apple выпустила публичную версию iOS 13.5, которая упрощает разблокировку iPhone при ношении маски на лице.
MobiDevices вчера в 09:51
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Интерфакс вчера в 07:26
Происшествия
В Петербурге следователь полиции задержана за взятку в миллион рублей
В Петербурге следователя Главного следственного управления регионального ГУ МВД России задержали за получение взятки в особо крупном размере.
Российская газета 03:50
Футбол
Федуна выпишут из больницы в ближайшую неделю
По данным портала LiveResult.Ru, Федуна должны выписать из больницы в течение ближайшей недели.
LiveResult.Ru 06:24
Общество
Где в Самарской области обнаружили новых зараженных коронавирусом
В среду, 20 мая, в Самарской области подтвердили 98 новых случаев заражения коронавирусом.
ГТРК Самара 20 мая в 03:58