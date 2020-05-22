Коронавирус

Губерния (г. Челябинск)Губерния (г. Челябинск)В Челябинской области выявили 2132 случая коронавируса

За прошедшие сутки умерла 75-летняя женщина с сердечно-легочной недостаточностью и рецидивирующей тромбоэмболией легочной артерии (коронавирус – сопутствующее заболевание). В пунктах временного размещения для здоровых граждан находятся 169 человек без признаков заболевания.
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Общество

Съемки сиквелов «Аватара» возобновят на следующей неделе

Продюсер Джон Ландау сообщил, что работа над сиквелами Аватара возобновится в ближайшее время.
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
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В Волгоградской области закрыты два хутора из-за вспышки коронавируса

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Емельянов покинул пост главного тренера «Оренбурга»

Константин Емельянов покинул пост главного тренера «Оренбурга». Руководство клуба решило не продлевать контракт со специалистом.
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Происшествия

Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет

Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.
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Экономика

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
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Здоровье

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Медицинские работники станции скорой помощи города Углича Ярославской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
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Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
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В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19

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Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
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Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

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Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
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Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19

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Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
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Apple выпустила обновление iOS 13.5

Apple выпустила публичную версию iOS 13.5, которая упрощает разблокировку iPhone при ношении маски на лице.
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В Петербурге следователя Главного следственного управления регионального ГУ МВД России задержали за получение взятки в особо крупном размере.
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Где в Самарской области обнаружили новых зараженных коронавирусом

В среду, 20 мая, в Самарской области подтвердили 98 новых случаев заражения коронавирусом.
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