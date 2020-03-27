Коронавирус
РИА НовостиВ Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса
По данным властей, в Челябинской области на 26 марта были подтверждены восемь случаев заболевания COVID-19, во всех случаях болезнь протекает в легкой форме. Еще три положительных диагноза ожидали подтверждения новосибирского центра "Вектор".
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Футбол
ВОЗ назвала матч Лиги чемпионов ускорителем распространения коронавируса
Вальтер Риккарди, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Италии, выразил мнение, что матч «Аталанты» и «Валенсии» в плей-офф Лиги чемпионов стал «ускорителем» распространения коронавируса в Ломбардии.
Политика
Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца
Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза
Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
В России отреагировали на критику «бесполезной» помощи Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью в итальянской газете La Stampa о том, что большая часть поставленной Россией гуманитарной помощи якобы не поможет Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Армия и оружие
ВС США планируют построить военные объекты на Украине
Политика
Трамп рассказал о сотрудничестве с Китаем по ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам
Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Общество
Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Происшествия
В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме
В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Экономика
Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты
О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Культура
Рецензия на сериал Романа Волобуева «Последний министр»
На стриминговом сервисе "КиноПоиск HD" вышел первый оригинальный сериал — сатирическая комедия "Последний министр".
Гаджеты
Redmi Note 9 5G готов к выходу. Самый дешевый 5G-смартфон получит быструю зарядку и смешную цену
Лу Вейбинг (Lu Weibong), президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi, заявил, что Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max не планируются к выходу на китайском рынке, где более актуальными сегодня являются 5G-смартфоны.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес
Как известно, принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять королевские обязанности 1 апреля.
Армия и оружие
Военные из РФ и Турции провели совместное патрулирование в Хасеке
Военнослужащие России и Турции провели новое совместное патрулирование в сирийской зоне деэскалации Идлиб.
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Экономика
В России спрос на туалетную бумагу увеличился на 47%
Аналитики фискальной платформы «Такском» проанализировали данные о продажах туалетной бумаги, влажных салфеток, мыла и других средств личной гигиены в первые недели марта этого года.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
Происшествия
В Петербурге у полковника ФСБ нашли коронавирус
Сотрудник управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти почувствовал себя плохо еще два дня назад.
Политика
Немецкий депутат призвал отменить санкции против России
В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал здравым призыв немецкого коллеги.
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Экономика
Группа ЛСР почти втрое снизит дивиденды из-за коронавируса
Совет директоров девелоперской «Группы ЛСР» рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить за 2019 год дивиденды на общую сумму 3,09 млрд руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную именную акцию.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Политика
Украина с пятницы закроет границы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.