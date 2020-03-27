Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

По данным властей, в Челябинской области на 26 марта были подтверждены восемь случаев заболевания COVID-19, во всех случаях болезнь протекает в легкой форме. Еще три положительных диагноза ожидали подтверждения новосибирского центра "Вектор".
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В Челябинской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

74.ru01:42

В Челябинской области выявлено 9 новых случаев коронавируса

Челябинск Сегодня01:18

Девять новых случаев коронавируса выявлено в Челябинской области

Доступ101:18

В Челябинской области выявлено девять новых случаев коронавируса

Polit74.ru01:39

Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: девять новых случаев заражения

КП - Челябинск01:50

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

РИА Новости01:57

Девять новых случаев коронавируса выявлено в Челябинской области

АиФ Челябинск01:25
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Футбол

ВОЗ назвала матч Лиги чемпионов ускорителем распространения коронавируса

Вальтер Риккарди, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Италии, выразил мнение, что матч «Аталанты» и «Валенсии» в плей-офф Лиги чемпионов стал «ускорителем» распространения коронавируса в Ломбардии.
Матч ТВ вчера в 22:49
Политика

Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца

Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 08:41
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза

Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.
Городовой 01:19
Политика

В России отреагировали на критику «бесполезной» помощи Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью в итальянской газете La Stampa о том, что большая часть поставленной Россией гуманитарной помощи якобы не поможет Италии в борьбе с коронавирусом.
Известия вчера в 16:16
Общество

У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 01:54
Армия и оружие

ВС США планируют построить военные объекты на Украине

RT на русском 00:02
Политика

Трамп рассказал о сотрудничестве с Китаем по ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 01:59
Экономика

Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 09:50
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Происшествия

В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме

В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Российская газета 01:56
Экономика

Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Ведомости вчера в 17:23
Культура

Рецензия на сериал Романа Волобуева «Последний министр»

На стриминговом сервисе "КиноПоиск HD" вышел первый оригинальный сериал — сатирическая комедия "Последний министр".
Газета.Ru вчера в 01:17
Гаджеты

Redmi Note 9 5G готов к выходу. Самый дешевый 5G-смартфон получит быструю зарядку и смешную цену

Лу Вейбинг (Lu Weibong), президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi, заявил, что Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max не планируются к выходу на китайском рынке, где более актуальными сегодня являются 5G-смартфоны.
iXBT.com 01:18
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Evo-rus.com вчера в 17:11
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 20:22
Армия и оружие

Военные из РФ и Турции провели совместное патрулирование в Хасеке

Военнослужащие России и Турции провели новое совместное патрулирование в сирийской зоне деэскалации Идлиб.
Военное дело 01:37
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС вчера в 08:54
Экономика

В России спрос на туалетную бумагу увеличился на 47%

Аналитики фискальной платформы «Такском» проанализировали данные о продажах туалетной бумаги, влажных салфеток, мыла и других средств личной гигиены в первые недели марта этого года.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport вчера в 14:46
Происшествия

В Петербурге у полковника ФСБ нашли коронавирус

Сотрудник управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти почувствовал себя плохо еще два дня назад.
Gazeta.SPb вчера в 13:52
Политика

Немецкий депутат призвал отменить санкции против России

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал здравым призыв немецкого коллеги.
Известия вчера в 22:45
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости вчера в 14:08
Экономика

Группа ЛСР почти втрое снизит дивиденды из-за коронавируса

Совет директоров девелоперской «Группы ЛСР» рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить за 2019 год дивиденды на общую сумму 3,09 млрд руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную именную акцию.
РБК вчера в 14:26
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Украина с пятницы закроет границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
РИА Новости вчера в 13:00
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
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Алексей Леонидович Текслер
Российский политик. Губернатор Челябинской области с 20 сентября 2019.
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